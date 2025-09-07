به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محمد حسن سرابیان معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به شکایتهای مردمی در خصوص افزایش قیمت خودسرانه و کاهش کیفیت نان در برخی واحدهای نانوایی به ویژه در تهران، سازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگی دستگاههای نظارتی و پشتیبانی، طرحی ویژه را برای ساماندهی بازار نان آغاز کرده است.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس این طرح، گشتهای مشترک سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و بازرسان وزارت صمت به صورت مستمر به واحدهای نانوایی سرکشی میکنند و با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب نرخ نامه و تخلفات بهداشتی برخورد قاطع و فوری خواهد شد.
سرابیان گفت: اتحادیههای نانوایان موظفند ظرف یک ماه نظارت کامل بر واحدهای تحت پوشش خود را اعمال کنند و در صورت قصور، با برخورد قضائی مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: تمامی واحدهای نانوایی باید نرخ نامه رسمی را در محل واحد نصب کنند و نوع فعالیت اعم از آزادپز یا یارانهای بودن را بهطور شفاف در معرض دید مشتریان قرار دهند.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سلامت و معیشت مردم خط قرمز سازمان تعزیرات حکومتی است و هیچگونه اغماضی در برابر متخلفین صورت نخواهد گرفت و واحدهای متخلف علاوه بر جریمه نقدی، با نصب پلاکارد تخلف در برابر دید عموم و در صورت تکرار با پلمب مواجه خواهند شد و همچنین نیروی انتظامی در مورد واحدهای بدون پروانه یا دارای پروانه اجارهای به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت غیر قانونی اقدام میکند.
سرابیان با اشاره به اینکه استفاده واحدهای آزادپز صرفاً از آرد آزاد است و سهمیه آرد یارانه ای آنان قطع است، اظهار داشت: وزارت بهداشت نیز موظف است به شکل ویژه بر وضعیت بهداشتی نانواییها نظارت کند و استفاده از مواد افزودنی مجاز و غیرمجاز از جمله برخی دانههای روغنی بر روی نان را ممنوع سازد.
سرابیان در پایان خاطرنشان کرد: سامانههای جامع برای رصد زنجیره تولید و توزیع آرد و نان از مرحله کشت تا پخت است که با راه اندازی آن میتوان در آینده بسیاری از تخلفات را بهصورت سیستمی شناسایی و کنترل شود.
