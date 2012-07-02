طرح نظارتی ویژه ماه رمضان در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفوری مقدم گفت: در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان با افزایش تقاضا برای برخی اقلام اساسی سبد خانوار از قبیل مواد غذایی، مواد پروتئینی، میوه و سبزی ها، فراورده های لبنی، حبوبات، خرما، زولبیا و بامیه، طرح نظارتی ویژه این ماه از15 تیرماه تا 25 مرداد در استان همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

وی به تشریح اهداف اجرای طرح پرداخت و گفت: مدیریت روانی جامعه برای اقلام پرمصرف، تامین مناسب مایحتاج عمومی، پایش روزانه تامین، توزیع و کنترل قیمت کالاها و خدمات مورد هدف و کنترل بازار از جمله مواردی است که با اجرای طرح دنبال می شود.

غفوری مقدم گفت: جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی ، رسیدگی سریع و دقیق به شکایات مردمی ، برخورد شدید با تخلفات و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های متشکله در ایام اجرای طرح ازدیگر اهداف مورد نظر است.

وی گفت: با اجرای این طرح ، با هماهنگی و همکاری با دستگاهای مسئول لازم دراین طرح از جمله استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، اداره کل تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، مجامع امورصنفی و سایر دستگاهای نظارتی مرتبط، نظارت و بازرسی بربازار تشدید شده و با توجه به تشکیل تیم مشترک با حضور روسای شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف برخورد قاطع و قانونی با متخلفین صورت گرفته و پرونده های تخلف با سرعت و دقت بیشتری در شعب ویژه تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

غفوری مقدم با بیان اینکه این ایام از با فضلیت ترین ایام است از بازاریان و اصناف خواست مانند گذشته رعایت انصاف را با مردم داشته باشند و با تعامل بیشتر زمینه حفظ آرامش در بازار را فراهم سازند.

وی همچنین ازآغاز طرح نظارت فراگیر بر کمیت و کیفیت تولید نان نانوایی های مشهد خبر داد و گفت: این طرح با هدف نظارت بر سطح فعالیت واحدهای صنفی نانوایی از حیث رعایت قوانین نظام صنفی و کیفیت نان تولیدی انجام می شود.

غفوری مقدم با اشاره به اینکه تکمیل فرم نظر سنجی میزان رضایتمندی متصدیان نانوایی و مردم از کیفیت آرد و نان بصورت مستمر آغازشده است، افزود: مدیریت بازرسی ونظارت اصناف در 33 منطقه بازرسی درسطح شهرستان مشهد این طرح را اجرا می کنند.

وی گفت: اطلاعات بدست آمده پس ازجمع آوری وجمع بندی به دبیرخانه پروژه گندم و آرد ونان مستقر در معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی جهت برنامه ریزی دقیق نظارت و بازرسی ارسال خواهد شد.