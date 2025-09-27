به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، اقدامات وزارتخانه آموزش پرورش برای تقویت علم و فناوری در مدارس را تشریح کرد.
وی با اشاره به تصویب برنامه آموزش مهارتهای برنامهنویسی و سواد دیجیتال در دوره ابتدایی از سال ۱۴۰۰ گفت: هدف ما این است که دانشآموزان صرفاً مصرفکننده فضای مجازی نباشند، بلکه خالق خلاق برنامهها شوند. بر همین اساس، آموزش مهارتهای تفکر الگوریتمی و سواد دیجیتال باید از سالهای ابتدایی آغاز شود. تاکنون یکمیلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز ابتدایی و ۳۰ هزار معلم تحت آموزش این برنامه قرار گرفتهاند.
حکیمزاده به طرح توانا نیز اشاره کرد که در راستای اجرایی سازی نگاه تحولی دولت چهاردهم و با هدف اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری در معاونت ابتدایی اجرا میشود. این طرح سه محور اصلی دارد: روشهای نوین تدریس، ایجاد محیط یادگیری مثبت و کاربست فناوری و هوش مصنوعی در کلاس درس.
به گفته وی، تاکنون ۳۲۰ هزار معلم و مدیر در قالب اجتماعات یادگیری در سراسر کشور آموزش دیدهاند تا روشهای تدریس فعال، تفکر نقادانه، خلاقیت و کار گروهی را در مدارس پیادهسازی کنند.
معاون آموزش ابتدایی همچنین از تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای آموزش سراسری هوش مصنوعی خبر داد و افزود: سند جامع هوش مصنوعی در شورای عالی آموزش و پرورش در حال نهایی شدن است. او تأکید کرد که برنامههای جدید آموزش و پرورش بر مهارتمحوری و فعالیتهای عملی متمرکز شده است.
حکیمزاده تحقق اهداف سند تحول بنیادین را نیازمند همکاری همه دستگاهها دانست و گفت: برای نخستین بار دولت چهاردهم آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده و استانداران موظف شدهاند همه دستگاهها را پای کار بیاورند. او همچنین از افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند با حمایت مجلس ادامه یابد.
معاون آموزش ابتدایی در پایان ضمن قدردانی از رسانهها برای توجه به موضوع علم و فناوری در مدارس، تأکید کرد: اگرچه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما گامهای مهمی برای تحول در آموزش و یادگیری برداشته شده و این مسیر با حمایت ملی ادامه خواهد یافت.
