انتشار ۸ عنوان ماهنامه‌ رشد همزمان با آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره از مجلات آموزشی و تربیتی رشد در چهار گروه «مجلات دانشآموزی»، «ماهنامههای عمومی بزرگسال»، «فصلنامههای علوم انسانی» و «فصلنامههای علوم پایه و فنی» در مهرماه سال جاری و همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی منتشر شدهاند.
این مجلات به عنوان جزئی از بستههای تربیت و یادگیری، در چارچوب اهداف و نظام آموزش و پرورش و در راستای توسعه عدالت آموزشی و با عنایت به ساحتهای تربیتی، نقش مکمل و مقوم محتوای کتابهای درسی را ایفا میکنند. این نشریات تعاملی در دسترس دانشآموزان و اولیای تربیتی قرار دارد و به طور سراسری در مدارس کشور توزیع و عرضه میشوند.
۸ عنوان ماهنامه دانشآموزی برای همه پایهها
در سال تحصیلی جاری، ۸ عنوان ماهنامه دانشآموزی رشد برای دو گروه از دانشآموزان منتشر میشوند.
گروه اول شامل:
- «رشد کودک» برای کودکان پیشدبستانی و دانشآموزان پایه اول ابتدایی
- «رشد نوآموز» برای دانشآموزان پایههای دوم و سوم ابتدایی
- «رشد دانشآموز» برای دانشآموزان پایههای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی
گروه دوم شامل:
- «رشد نوجوان» برای دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم
- «رشد جوان» برای دانشآموزان پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم
- «رشد هنرجو» برای هنرجویان هنرستانها
- «رشد برهان ریاضی متوسطه اول» برای دانشآموزان متوسطه اول
- «رشد برهان متوسطه دوم» مجله ریاضی برای دانشآموزان متوسطه دوم
ماهنامههای عمومی بزرگسال؛ همراه مدیران و معلمان
ماهنامههای عمومی بزرگسال شامل «رشد معلم»، «رشد مدیریت مدرسه»، «رشد آموزش ابتدایی»، «رشد مدرسه فردا» و «رشد فناوری آموزشی» در ۸ شماره سال تحصیلی منتشر میشوند و مخاطب اصلی آنها مدیران آموزشی، معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش هستند.
فصلنامههای تخصصی علوم انسانی و علوم پایه و فنی
در بخش فصلنامههای تخصصی علوم انسانی، ۱۱ نشریه منتشر میشود که شامل «رشد آموزش معارف اسلامی»، «رشد آموزش مشاور مدرسه»، «رشد آموزش زبان و ادب فارسی»، «رشد آموزش علوم اجتماعی»، «رشد آموزش پیشدبستانی»، «رشد آموزش سلامت و تربیت بدنی»، «رشد آموزش تاریخ»، «رشد آموزش جغرافیا»، «رشد آموزش زبانهای خارجی»، «رشد آموزش هنر» و «رشد آموزش خانواده» است.
همچنین ۶ عنوان فصلنامه تخصصی علوم پایه و فنی شامل «رشد آموزش زیستشناسی»، «رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش»، «رشد آموزش شیمی»، «رشد آموزش فیزیک»، «رشد آموزش ریاضی» و «رشد آموزش علوم زمین» منتشر میشوند و در سه شماره در طول سال تحصیلی در دسترس مخاطبان قرار میگیرند.
علاقهمندان برای خرید و اشتراک این نشریات میتوانند به پایگاه اینترنتی مجلات رشد به آدرس www.roshdmag.ir مراجعه کنند.
