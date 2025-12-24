به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، در نشستی با موضوع هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در آموزش، بر لزوم برنامهریزی دقیق و همهجانبه برای نهادینهسازی آموزش و استفاده از هوش مصنوعی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
وی با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر هوشمندسازی مدارس، اظهار کرد: گرچه در گذشته غفلتهایی در این زمینه وجود داشت، اما شرایط دوران کرونا، اگرچه با آسیبهای متعدد همراه بود، موجب شد تا فناوریهای دیجیتال و ابزارهای هوشمند، جایگاه خود را در فرآیند آموزش و تولید محتوا بیابند، امروز استفاده از این ابزارها در کلاسهای درس کشورهای پیشرو، یک امر کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و لذا در کشور عزیزمان ایران هم باید این حرکت آغاز شده شتاب بیشتری به خود بگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ورود هر فناوری جدیدی نیازمند توجه همزمان به فرصتها و آسیبهای احتمالی آن است، تصریح کرد: باید با برنامهریزی مدبرانه، ضمن بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شگرف هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت آموزش، از آسیبهای آن پیشگیری کنیم و با آگاهی کامل در این زمینه حرکت کنیم.
وی یکی از محورهای کلیدی را آموزش و توانمندسازی معلمان در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در کلاس درس دانست و افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارتآموزی به دانشآموزان در حوزه فناوریهای نوین، نه تنها یک نیاز آموزشی، بلکه ضرورتی برای تأمین بستر اقتصاد دانشبنیان و فناورمحور آینده کشور است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش از افتتاحیه رسمی «پروژه آموزش هوش مصنوعی» در هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مؤسسه خرد بینا، از روز هشتم دیماه آغاز خواهد شد و در گام اول، ۴۰ هزار معلم و ۲۰۰ هزار دانشآموز، آموزشهای خود را در این زمینه، آغاز خواهند کرد.
وی ادامه داد: برنامه افتتاحیه آموزش هوش مصنوعی به شکل آنلاین برای دویست و هشتاد هزار معلم، مؤسس و همکاران مدارس غیر دولتی در سراسر کشور پخش خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این طرح گام مهمی در مسیر تحول دیجیتال و بهرهگیری از ظرفیتهای نوظهور در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تلقی میشود.
