حکیم زاده: زیربنای یادگیری دانش آموزان، سلامت روان آنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدای، وزارت آموزش و پرورش در آئین افتتاحیه دوره کشوری تربیت مدرس «سلامت روان در مدارس ابتدایی» با تأکید بر نقش بنیادین سلامت روان در یادگیری دانشآموزان، ارتقای سواد سلامت روان معلمان را از الزامات اساسی ایجاد محیطهای یادگیری امن، حمایتگر و اثربخش در مدارس ابتدایی کشور دانست.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در آئین افتتاحیه دوره کشوری تربیت مدرس «سلامت روان در مدارس ابتدایی» که در راستای ایجاد محیط مثبت یادگیری در برنامه اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری برگزار میشود؛ بر ضرورت توجه نظاممند به سلامت روان و بهداشت عاطفی، روانی دانشآموزان، بهویژه در پایه اول ابتدایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از چالشهای یادگیری دانشآموزان ریشه در عوامل عاطفی و روانی دارد، اظهار داشت: بسیاری از کودکان نه به دلیل ضعف شناختی، بلکه به سبب تجربه احساس ناامنی، بیارزشی و کاهش اعتمادبهنفس، از فرایند یادگیری فاصله میگیرند. از این رو، ارتقای سواد سلامت روان معلمان، یکی از الزامات اساسی تحول در آموزش ابتدایی است.
معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه محیط یادگیری صرفاً به فضای فیزیکی کلاس محدود نمیشود، افزود: هر محیط آموزشی شامل ابعاد فیزیکی، عاطفی–روانی، ارتباطی–اجتماعی و شناختی است و سلامت روان، هسته اصلی شکلگیری یک محیط یادگیری مثبت و اثربخش به شمار میرود.
حکیمزاده با تأکید بر اهمیت بازخوردهای آموزشی، تصریح کرد: نوع تعامل، کلام، نگاه و بازخورد معلم میتواند نقش تعیینکنندهای در ایجاد انگیزه، احساس ارزشمندی و مشارکت فعال دانشآموزان داشته باشد. بازخورد سازنده و حمایتی، حتی در مواجهه با عملکرد نادرست، میتواند زمینه رشد و پیشرفت دانشآموز را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به تفاوتهای فردی دانشآموزان در پایه اول ابتدایی، خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن تفاوتهای رشدی و مقایسه دانشآموزان با یکدیگر، از جمله عواملی است که به تضعیف خودپنداره و انگیزه یادگیری کودکان منجر میشود. رعایت اصول سلامت روان در کلاس درس، شرط اساسی برای یادگیری پایدار و شکلگیری شخصیت سالم است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه میتواند نقش مؤثری در تقویت احساس ارزشمندی دانشآموزان ایفا کند، گفت: ایجاد فضای امن، حمایتگر و پذیرنده در مدارس، بهویژه برای کودکانی که با پیشینههای متفاوت وارد نظام آموزشی میشوند، از مأموریتهای مهم آموزش ابتدایی است.
حکیمزاده در پایان با اشاره به جایگاه مدرسان شرکتکننده در این دوره، آنان را نقشآفرینان اصلی در گسترش سواد سلامت روان در مدارس کشور دانست و افزود: انتظار میرود نتایج این دوره، از طریق آموزش معلمان پایه اول ابتدایی، به بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سلامت روان دانشآموزان در سراسر کشور منجر شود.
حکیم زاده خاطر نشان کرد: سلامت روان، زیربنای یادگیری و شکلگیری شخصیت دانشآموزان ابتدایی است.
نظر شما