  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

نامه ۱۵۴ یهودی اروگوئه‌ای در مخالفت با نسل‌کشی در غزه

نامه ۱۵۴ یهودی اروگوئه‌ای در مخالفت با نسل‌کشی در غزه

ده‌ها یهودی مقیم اروگوئه از دولت این کشور خواستند که به علت تراژدی غزه، روابطش با رژیم صهیونیستی را قطع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لا دیاریا- اروگوئه، دو روز پس از سخنرانی «ژاماندو اورسی» رئیس جمهور اروگوئه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن اعلام کرد، «به نظر می‌ آید هدف اصلی جنگ‌های کنونی نابودی است»، نامه‌ای به امضای ۱۵۴ یهودی مقیم اروگوئه به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد.

نویسندگان نامه خواستار قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل به دلیل تهاجم نظامی این رژیم به نوار غزه شدند.

به نوشته نویسندگان این نامه «حملات روز به روز شدت می گیرد و یک پاکسازی قومی واقعی در خاک فلسطین در حال وقوع است.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: ما از دولت کشورمان می‌خواهیم که با شرافت، انسانیت، صداقت و عزم راسخ در قبال نسل‌کشی غیرقابل انکاری که اسرائیل علیه مردم فلسطین مرتکب می‌شود، وارد عمل شود.

نویسندگان نامه، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و همچنین رأی مثبت اروگوئه برای توقف فوری آتش بس در غزه را ناکافی دانستند و نوشتند: ما از کشور خود می‌خواهیم که با اقدامات مشخص، به طور مناسب برای توقف نسل‌کشی کنونی اقدام کند. هزاران کودک و بزرگسال هر روز جان خود را از دست می‌دهند.

کد خبر 6603858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها