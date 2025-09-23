بیانیه وزارت خارجه اروگوئه به مناسبت روز جهانی صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت روابط خارجی اروگوئه در بیانیه‌ای مطبوعاتی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صلح نوشت: وزارت خارجه اروگوئه، تعهد خود را برای ایجاد جوامع صلح‌آمیز، در چهارچوب احترام به چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل، مورد تاکید قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جهان امروز خود را در شرایطی از عدم قطعیت فزاینده و درگیری‌های فزاینده می‌بیند. هزینه‌های نظامی جهان بالاترین رشد سالانه خود را از زمان پایان جنگ سرد تجربه کرده است و امسال به بالاترین تعداد درگیری‌ها و نزاع‌های بین دولتی از زمان پایان جنگ جهانی دوم رسیده‌ایم. این شاخص‌ها موید دشواری‌های بزرگی است که نظام بین‌المللی، به‌رغم برخورداری از ابزارهای موجود، برای مقابله با شرایطی مواجه است که طی آن اعتبار حقوق بین‌الملل همچنین جوهره بشریت مورد تهدید قرار گرفته اند.

این بیانیه می‌افزاید: اروگوئه در سطوح مختلف به همکاری با تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به صلح متعهد است. تقویت و تعهد به مجامع چندجانبه، به عنوان عناصر اساسی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، برای کشور ما امری ثابت بوده است. مشارکت بی‌وقفه ما در عملیات‌های حفاظت از صلح سازمان ملل متحد در طول ۳۵ سال گذشته، همراه با کمک‌های مداوم ما برای ایجاد فضاهای گفتگو در سطح منطقه‌ای و سیاست جدید ما در زمینه ظرفیت سازی پیرامون میانجیگری در منازعات و دیپلماسی پیشگیرانه، از ویژگی‌های بارز تعهد کشور ما و بخشی از سیاست خارجی ما است.

در این بیانیه تاکید شده است: در روز جهانی صلح، اروگوئه تعهد خود را به ترویج صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین ایجاد جوامع عادلانه، مسالمت آمیز و فراگیر دوچندان می‌نماید.