خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: نمایندگان و سناتورهای جبهه گسترده (ائتلاف چپگرای حاکم) در اروگوئه با انتشار بیانیهای اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در شهر غزه را محکوم کردند.
این بیانیه همچنین خواستار «آتش بس در غزه و شروع فوری مذاکرات برای ایجاد دو کشور» شده است.
سناتورها و نمایندگان حزب حاکم در بیانیه مذکور با «ابراز نگرانی عمیق» از تداوم وخامت شرایط زندگی مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری تاکید کردند: حمله نظامی اسرائیل نه تنها موجب تخریب هدفمند زیرساختها می شود، بلکه آوارگی بیشترِ صدها هزار نفر دیگر را بدنبال خواهد داشت.
در این بیانیه همچنین گزارش اخیر کمیسیون مستقل سازمان ملل برای تحقیق درباره اراضی اشغالی فلسطین مورد اشاره قرار گرفته است.
در بیانیه قانونگذاران جبهه گسترده تأکید شده است: اقدام حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تحت هیچ شرایطی نسلکشی جاری را توجیه نمیکند.
قانونگذاران حزب حاکم اروگوئه تأکید کردند «اقدامات و سیاستهای اسرائیل در چارچوب محکومیت های فزاینده بینالمللی رخ میدهد و این موضوع در قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت ۱۴۲ کشور (از جمله اروگوئه) منعکس شده است.
بیانیه در خاتمه می افزاید: ما به صداهایی از سراسر جهان میپیوندیم که خواستار آتشبس فوری، رفع انسداد کمکهای بشردوستانه از سوی آژانسهای سازمان ملل، آزادی بی قید و شرط اسرای اسرائیلی و فلسطینیهای بازداشت شده، احترام کامل به قوانین بینالمللی و پایان دادن به هرگونه تشدید نظامی در منطقه هستیم. به علاوه بر درخواست خود برای توقف استعمار در کرانه باختری و به رسمیت شناختن دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تاکید می کنیم.
