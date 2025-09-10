  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

اروگوئه حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد

اروگوئه حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد

وزارت خارجه اروگوئه با صدور بیانیه‌ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه اروگوئه با انتشار بیانیه‌ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد.

بر اساس اعلام این بیانیه که در وب‌سایت وزارت خارجه این کشور منتشر شده است، دولت جمهوری شرقی اروگوئه حملات رژیم صهیونیستی به شهر دوحه قطر را محکوم می‌کند و همبستگی خود را با دولت و مردم قطر ابراز می‌دارد.

این بیانیه می‌افزاید که حملات مذکور نقض آشکار قوانین بین‌المللی، حاکمیت و امنیت قطر است و وضعیت امنیتی وخیم در خاورمیانه را تشدید می‌نماید.

اروگوئه بار دیگر درخواست فوری خود برای عدم تضعیف تلاش‌ها جهت دستیابی به یک راه‌حل اساسی از طریق مذاکره برای بحران غزه را مورد تاکید قرار می‌دهد.

کد خبر 6585839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها