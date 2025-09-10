اروگوئه حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه اروگوئه با انتشار بیانیهای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد.
بر اساس اعلام این بیانیه که در وبسایت وزارت خارجه این کشور منتشر شده است، دولت جمهوری شرقی اروگوئه حملات رژیم صهیونیستی به شهر دوحه قطر را محکوم میکند و همبستگی خود را با دولت و مردم قطر ابراز میدارد.
این بیانیه میافزاید که حملات مذکور نقض آشکار قوانین بینالمللی، حاکمیت و امنیت قطر است و وضعیت امنیتی وخیم در خاورمیانه را تشدید مینماید.
اروگوئه بار دیگر درخواست فوری خود برای عدم تضعیف تلاشها جهت دستیابی به یک راهحل اساسی از طریق مذاکره برای بحران غزه را مورد تاکید قرار میدهد.
