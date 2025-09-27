بازدید میدانی مدیرکل راهداری کرمانشاه از محورهای مواصلاتی کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر شنبه در سفری به شهرستان کنگاور به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان محلی از محورهای مواصلاتی و روستایی این شهرستان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت موجود راه‌ها، شناسایی مشکلات و برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی و کیفیت مسیرهای ارتباطی انجام گرفت.

در جریان این بازدید، خسروی به صورت میدانی با مردم محلی دیدار و گفت‌وگو کرد و بخشی از مطالبات آنان در خصوص بهسازی راه‌های روستایی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی به محورهای اصلی را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه در حاشیه این بازدید با تأکید بر اولویت رسیدگی به مشکلات راه‌های روستایی گفت: اقدامات لازم برای رفع موانع در دستور کار قرار گرفته و با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به منظور بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در کنگاور اجرایی خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تأکید کرد و افزود: تسریع در روند خدمات‌رسانی و ارتقای ایمنی جاده‌ها از مهم‌ترین اهداف راهداری در این شهرستان است.