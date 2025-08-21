به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای، اظهار داشت: اگرچه به دلیل مشغله‌ها امکان حضور در تاریخ مقرر فراهم نشد، اما همواره خود را مدیون زحمات شما عزیزان در انعکاس حقایق و نقد عملکردها می‌دانیم و امیدواریم با همدلی و همراهی، کرمانشاهی بهتر از گذشته بسازیم.

وی با اشاره به وضعیت دشوار آغاز مسئولیت خود در حوزه راهداری، تصریح کرد: روزی که به این سمت منصوب شدم، ۶۰ درصد ماشین‌آلات راهداری زمین‌گیر بود. از سوی دیگر، اطلاعیه‌های مکرر هواشناسی و بارش‌های سنگین هر پنج تا شش روز یک بار شرایط بسیار سختی را ایجاد می‌کرد. در چنین وضعیتی، همکاران ما با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی توانستند استان را از آزمون‌های دشوار سربلند بیرون بیاورند.

خسروی افزود: کارکنان ما با دو مشکل اساسی مواجه بودند؛ نخست جبران کمبودها و رساندن وضعیت به سطح اهداف سازمانی و دوم تحمل سخت‌گیری‌های مدیریتی من که بدون اغماض وارد کار می‌شدم. اما نتیجه این سخت‌کوشی‌ها آن شد که امروز شاهد تحول چشمگیری در حوزه راهداری استان هستیم.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه بهسازی و روکش آسفالت راه‌ها گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیق از دی و بهمن سال گذشته باعث شد تا امروز قریب به ۲۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه با روکش مناسب آسفالت در اختیار مردم قرار گیرد. این پروژه‌ها نتیجه مطالعات علمی و پیگیری جدی همکاران بوده است.

وی با بیان اینکه در گذشته برای روکش راه‌ها تنها ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: با ایستادگی و پیگیری مستمر توانستیم این رقم را به حدود ۸۷۰ میلیارد تومان افزایش دهیم. همین پیگیری‌ها منجر به اجرای گسترده پروژه‌های آسفالت و ایمن‌سازی در سطح استان شد.

خسروی ادامه داد: در حوزه ایمنی راه‌ها، بیش از ۸۵۰۰ تابلوی انتظامی و اخباری و حدود ۶۴ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای استان نصب شده و افزون بر آن، نزدیک به ۸۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی در جاده‌ها اجرا گردیده است. این اقدامات موجب ارتقای سطح ایمنی و کاهش تصادفات خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از بازگشت بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات راهداری به چرخه فعالیت خبر داد و گفت: در ابتدای کار ۶۰ درصد ماشین‌آلات زمین‌گیر بود، اما امروز کمتر از ۵ درصد آن‌ها در تعمیرگاه هستند و مابقی در خدمت راه‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین ۷۲ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین جدید به مجموعه راهداری استان تزریق شده است.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به ورود خیرین راهساز به عرصه توسعه جاده‌ها گفت: برای نخستین‌بار در استان کرمانشاه با همراهی خیرین، احداث قریب به ۵۰ کیلومتر راه روستایی کلید خورد که تاکنون ۱۶ کیلومتر از آن آماده آسفالت است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت راه و سازمان راهداری در کنار تحمل شرایط سخت استان در مواجهه با برف، سیل، اعتصابات و جنگ، خاطرنشان کرد: امروز با افتخار می‌توانیم بگوییم که مجموعه راهداری کرمانشاه در مسیر بهبود زیرساخت‌ها و افزایش ایمنی جاده‌ها گام‌های جدی برداشته و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.