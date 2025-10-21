به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ظهر سه شنبه به همراه یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه، از چند طرح عمرانی مرتبط با راههای روستایی در مناطق مختلف استان بازدید کرد.
در این بازدید، روند عملیات اجرایی و نحوه پیشرفت فیزیکی پروژههای راهسازی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر بر لزوم تسریع در روند اجرا و ارتقای کیفیت کار تأکید کردند.
در جریان این بازدید، پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی گاوپناه و حاجیآباد مرادپاشایی از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس و مدیرکل راهداری ضمن گفتوگو با پیمانکاران و کارشناسان فنی، خواستار تسریع در تکمیل این پروژهها و رعایت استانداردهای فنی در اجرای طرحها شدند.
همچنین وضعیت آمادهسازی راه روستایی خورخور برای اجرای عملیات آسفالتی نیز بررسی شد. در این بازدید، بر ضرورت تأمین مصالح باکیفیت و مدیریت مناسب زمانبندی پروژهها تأکید شد تا مسیرهای روستایی در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.
در ادامه، هیئت بازدیدکننده از پروژه ساخت تقاطع غیرهمسطح زیرگذر عمه نیز بازدید کردند. در این بخش، مهندسان پروژه گزارشی از مراحل اجرایی ارائه کردند و نماینده مجلس بر اهمیت این طرح در روانسازی ترافیک، کاهش حوادث جادهای و افزایش ایمنی تردد کاربران تأکید نمود.
در پایان این بازدید، مقرر شد با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، روند اجرای پروژهها با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود تا مردم روستاهای هدف هرچه زودتر از مزایای راههای ایمن و استاندارد بهرهمند شوند.
