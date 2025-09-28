دریافت 4 MB کد خبر 6604175 https://mehrnews.com/x398C6 ۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲ کد خبر 6604175 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲ کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور از روز سهشنبه سازمان هواشناسی اعلام کرد از روز سهشنبه کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت. کپی شد مطالب مرتبط جوی پایدار و وزش باد در یزد پیش بینی میشود هشدار هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی جدید به ۹ استان کشور از امروز پاییز داغ خوزستان؛ دماسنجها از ۴۳ درجه عبور کردند برچسبها سازمان هواشناسی کاهش دما شمال کشور بارندگی سامانه بارشی بارش باران
