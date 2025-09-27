به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان، امروز شنبه نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مناطق این استان همچنان با دمای بیشینه بالای ۴۰ درجه سانتیگراد مواجهاند؛ موضوعی که با توجه به آغاز فصل پاییز، غیرمعمول و قابل تأمل است.
بر اساس این گزارش، گرمترین نقطه استان در این روز، رامشیر با ثبت دمای ۴۳.۵ درجه سانتیگراد بوده است. پس از آن، گتوند با ۴۲.۳، امیدیه با ۴۲.۲، هویزه با ۴۲.۱ و رامهرمز با ۴۲ درجه در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین شهرهای بهبهان، اهواز، آبادان، بستان و شادگان نیز دمایی بین ۴۱.۵ تا ۴۱.۸ درجه را تجربه کردهاند.
در ادامه، آغاجاری، شوشتر، صفیآباد دزفول، کشاورزی اهواز، مسجدسلیمان و شوش نیز با دماهایی بین ۴۰.۶ تا ۴۱.۲ درجه در فهرست مناطق گرم استان قرار گرفتند. تنها چند منطقه مانند دهدز با ۳۰.۶ درجه و ایذه با ۳۵.۴ درجه از این موج گرما تا حدودی فاصله گرفتهاند.
