به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک‌شنبه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، در برخی ساعات بعدازظهر، وزش باد در مناطق مرکزی و شرقی استان شدت خواهد گرفت.همچنین احتمال خیزش گرد و خاک در نواحی شرقی به‌ویژه حوالی بافق و بهاباد وجود دارد و دمای فعلی شهر یزد ٢۶ درجه سانتی‌گراد است.

بر همین اساس در مناطق شمال استان (اردکان، میبد) آسمان صاف تا کمی ابری، وزش باد ملایم در ساعات عصر و در مناطق جنوب استان (مهریز، خاتم) کاهش محسوس دما در شب، احتمال مه صبحگاهی در ارتفاعات و برای شرق استان (بافق، بهاباد) وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (ابرکوه، خاتم) آسمان نیمه‌ابری، دمای شبانه پایین‌تر از سایر نقاط و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف، وزش باد عصرگاهی، دمای شبانه حدود ٢٠ درجه دور از انتظار نخواهد بود.