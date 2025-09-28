  1. استانها
  2. یزد
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

جوی پایدار و وزش باد در یزد پیش بینی می‌شود

یزد-براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان یزد امروز، با جوی نسبتا پایدار اما همراه با نوسانات دمایی و وزش باد در برخی نقاط مواجه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک‌شنبه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، در برخی ساعات بعدازظهر، وزش باد در مناطق مرکزی و شرقی استان شدت خواهد گرفت.همچنین احتمال خیزش گرد و خاک در نواحی شرقی به‌ویژه حوالی بافق و بهاباد وجود دارد و دمای فعلی شهر یزد ٢۶ درجه سانتی‌گراد است.

بر همین اساس در مناطق شمال استان (اردکان، میبد) آسمان صاف تا کمی ابری، وزش باد ملایم در ساعات عصر و در مناطق جنوب استان (مهریز، خاتم) کاهش محسوس دما در شب، احتمال مه صبحگاهی در ارتفاعات و برای شرق استان (بافق، بهاباد) وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (ابرکوه، خاتم) آسمان نیمه‌ابری، دمای شبانه پایین‌تر از سایر نقاط و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف، وزش باد عصرگاهی، دمای شبانه حدود ٢٠ درجه دور از انتظار نخواهد بود.

