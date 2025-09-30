صدور هشدار نارنجی؛ بارش تگرگ و خسارت به محصولات کشاورزی در ۳ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران، از صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای استانهای شمالی خبر داد و گفت: امروز (سهشنبه، ۸ مهر) در استانهای گیلان، مازندران و شرق اردبیل بارش پراکنده باران همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: روزهای چهارشنبه (۹ مهر) و پنجشنبه (۱۰ مهر) علاوه بر مناطق یادشده، در شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات رشتهکوه البرز نیز بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت.
همچنین روز جمعه (۱۱ مهر) بارشهای پراکنده در گیلان و غرب مازندران رخ میدهد.
ضیائیان با اشاره به روند کاهش دما اظهار کرد: از روز چهارشنبه تا روز جمعه کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است و طی سه روز آینده در نوار شرقی و جنوب غرب کشور، بهویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اعلام صدور هشدار نارنجی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی تصریح کرد: از بعدازظهر امروز (۸ مهر) تا فردا چهارشنبه (۹ مهر) تقویت سامانه بارشی موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، صاعقه، مه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید، رانش کوه، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت در استانهای گیلان، مازندران و گلستان میشود.
وی افزود: فعالیت این سامانه جوی با بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید موقت و احتمال تگرگ همراه است و امروز سهشنبه (۸ مهر) گیلان و غرب مازندران و روز چهارشنبه (۹ مهر) گیلان، گلستان و مازندران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ضیائیان با توصیه به شهروندان شمال کشور گفت: به سبب خطرات این سامانه جوی، از برپا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری شود.
همچنین جابهجایی عشایر کوچرو، فعالیتهای گردشگری، کوهنوردی و سفرهای بینشهری باید با احتیاط صورت گیرد و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها ضروری است و لازم است استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها بررسی شود.
وی یادآور شد: در استان گلستان با توجه به احتمال بارش شدید و وزش باد، برداشت و انتقال محصول پنبه به مکانهای مسقف باید با سرعت بیشتری انجام شود تا خسارت احتمالی به حداقل برسد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان درباره شرایط جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۸ مهر) صاف همراه با غبار صبحگاهی است و از بعدازظهر افزایش ابر و در شب وزش باد پیشبینی میشود. حداقل دمای امروز تهران ۲۰ درجه و حداکثر دما ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
