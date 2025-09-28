  1. اقتصاد
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

هشدار صنعت آب درباره پاییز خشک و بحران تأمین مایه حیات

سخنگوی صنعت آب با اشاره به پیش‌بینی پاییز خشک، از مردم و کشاورزان خواست با مدیریت مصرف، وزارت نیرو را در گذر از بحران آب یاری کنند.

عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ادامه‌دار بودن وضعیت خشکسالی گفت: پیش‌بینی ما بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی و برخی مراکز جهانی انجام می‌شود و طبق این اطلاعات، پاییز خشک برای کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: ممکن است در برخی نقاط شمالی بارندگی‌هایی رخ دهد، اما به‌طور کلی شرایط بحرانی است و تنها پاییز بدون بارندگی پیش‌بینی شده است؛ به همین علت، فعلاً نمی‌توان برای سایر ایام سال پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد.

سخنگوی صنعت آب با تاکید بر دشواری شرایط گفت: با توجه به اینکه پاییز پیش‌رو پاییز سختی است، ما سناریوی بدبینانه‌ای را برای تامین آب شرب و کشاورزی مردم در نظر گرفته‌ایم.

بزرگزاده سناریوی بدبینانه را چنین توضیح داد: این سناریو بر مدیریت تامین در کنار مدیریت مصرف تمرکز جدی دارد و از شهروندان می‌خواهیم با ابزارهای مدیریت مصرف برای تامین آب شرب، وزارت نیرو را یاری کنند.

وی درباره وضعیت بخش کشاورزی افزود: در تامین آب کشاورزی باید آگاهی‌های لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان، به‌ویژه دیم‌کاران، داده شود تا هزینه اضافی نکنند. مناطقی که بارش کمتری دارند، شانس کشت دیم پایین‌تری دارند و این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

بزرگزاده در پایان گفت: در بخش کشت آبی، به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم که به علت کاهش بارش و روان‌آب، الگوهای کشت متناسب با شرایط منابع آب تنظیم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشکسالی‌های متوالی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، باعث کاهش جدی ذخایر سدها و منابع زیرزمینی شده است. وضعیت اقلیمی ایران، به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی و افت الگوهای بارشی، به‌طور روزافزونی ناپایدار شده و پاییز خشک، به‌عنوان یکی از پرچالش‌ترین مقاطع سال برای بخش‌های شرب و کشاورزی شناخته می‌شود. پیش‌تر نیز وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با هشدارهای مشابه از شهروندان و بهره‌برداران خواسته بودند تا با رعایت الگوی مصرف و تطبیق کشت، از تبعات اقتصادی و اجتماعی بحران آب بکاهند.

