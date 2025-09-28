هشدار صنعت آب درباره پاییز خشک و بحران تأمین مایه حیات

عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره ادامهدار بودن وضعیت خشکسالی گفت: پیشبینی ما بر اساس دادههای سازمان هواشناسی و برخی مراکز جهانی انجام میشود و طبق این اطلاعات، پاییز خشک برای کشور پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: ممکن است در برخی نقاط شمالی بارندگیهایی رخ دهد، اما بهطور کلی شرایط بحرانی است و تنها پاییز بدون بارندگی پیشبینی شده است؛ به همین علت، فعلاً نمیتوان برای سایر ایام سال پیشبینی دقیقی ارائه کرد.
سخنگوی صنعت آب با تاکید بر دشواری شرایط گفت: با توجه به اینکه پاییز پیشرو پاییز سختی است، ما سناریوی بدبینانهای را برای تامین آب شرب و کشاورزی مردم در نظر گرفتهایم.
بزرگزاده سناریوی بدبینانه را چنین توضیح داد: این سناریو بر مدیریت تامین در کنار مدیریت مصرف تمرکز جدی دارد و از شهروندان میخواهیم با ابزارهای مدیریت مصرف برای تامین آب شرب، وزارت نیرو را یاری کنند.
وی درباره وضعیت بخش کشاورزی افزود: در تامین آب کشاورزی باید آگاهیهای لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان، بهویژه دیمکاران، داده شود تا هزینه اضافی نکنند. مناطقی که بارش کمتری دارند، شانس کشت دیم پایینتری دارند و این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
بزرگزاده در پایان گفت: در بخش کشت آبی، به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردهایم که به علت کاهش بارش و روانآب، الگوهای کشت متناسب با شرایط منابع آب تنظیم شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، خشکسالیهای متوالی در سالهای اخیر، بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، باعث کاهش جدی ذخایر سدها و منابع زیرزمینی شده است. وضعیت اقلیمی ایران، به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی و افت الگوهای بارشی، بهطور روزافزونی ناپایدار شده و پاییز خشک، بهعنوان یکی از پرچالشترین مقاطع سال برای بخشهای شرب و کشاورزی شناخته میشود. پیشتر نیز وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با هشدارهای مشابه از شهروندان و بهرهبرداران خواسته بودند تا با رعایت الگوی مصرف و تطبیق کشت، از تبعات اقتصادی و اجتماعی بحران آب بکاهند.
