به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی صادقی در بازدید از پهنه های سرشماری استان گفت: در این سرشماری، اطلاعات جامعی از واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنی‌ها، ظرفیت تولید، محصولات

وی افزود: امسال علاوه بر موارد فوق، تجهیزات مورد استفاده زنبورداران نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصویری دقیق‌تر از زیرساخت‌های تولید در این بخش به دست آید؛ همچنین در طول اجرای طرح، هرگونه جابجایی کندوهای زنبور عسل ممنوع اعلام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: سرشماری زنبورستان‌های این استان با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق از وضعیت کلنی‌های زنبور عسل، راندمان تولید، نوع کندوها و مشخصات بهره‌برداران این حوزه از پنجم مهرماه جاری آغاز شد و تا پایان روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ادامه دارد.

صادقی گفت: اجرای دقیق و منظم سرشماری زنبورستان‌ها می‌تواند ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای ارتقای بهره‌وری، حمایت از زنبورداران، و توسعه صادرات محصولات زنبور عسل باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: این استان با برخورداری از اقلیم مناسب، پوشش گیاهی متنوع و مراتع غنی، یکی از قطب‌های مهم زنبورداری کشور به شمار می‌رود.

صادقی با بیان اینکه استان زنجان از قطب های تولید عسل باکیفیت کشور است گفت: سال گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ تن عسل در این استان تولید شد.

وی افزود: بر اساس آمارهای پیشین سه هزار و ۱۸۰ زنبورستان در سطح استان فعال است و بیشترین تعداد زنبورستان‌های استان نیز در شهرستان زنجان و پس از آن در شهرستان‌های طارم، ماه‌نشان و ایجرود واقع است.

صادقی گفت: حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر به‌طور مستقیم در این زنبورستان‌ها مشغول به کار هستند.