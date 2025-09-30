  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

پیگیری جدی حقوق دولت و مدیریت منابع آب در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: با الگوبرداری از الگوهای موفق جهانی، حقوق دولت در منابع آب پیگیری و استفاده بهینه از آب‌های نامتعارف انجام می‌شود.

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام حقوق دولت در رابطه با تجاوز به منابع آب حتماً پیگیری می‌شود و شرایط بحرانی کشور ضرورت مدیریت دقیق منابع را دوچندان کرده است.

وی افزود: دنیا مدیریت آب را بسیار جدی گرفته و ما نیز باید از الگوهای موفق جهانی بهره‌مند شویم؛ این شامل مدیریت منابع آب، رعایت الگوهای کشت و استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: هدف ما این است که آب، که امانت نسل‌های آینده است، به شکل بهینه و درست در اختیار آنان قرار گیرد و از منابع موجود بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

