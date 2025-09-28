به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید قنبری» درخصوص تفاوت تحریم‌های مرتبط با اسنپ‌بک با دیگر تحریم‌های وضع شده علیه ایران گفت: ما تحریم‌های گوناگونی داشته‌ایم که بخشی از آن تحریم‌های سازمان ملل بودند که در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران وضع شدند، اما ما از اول انقلاب تاکنون شاهد تحریم‌های گسترده آمریکا در موضوعات مختلف بوده‌ایم که از نظر حجم و دامنه بسیار گسترده‌تر و مفصل‌تر از تحریم‌های شورای امنیت بوده‌اند.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: آن تحریم‌های شورای امنیت برای مقطع خاصی بودند که در آن مقطع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شد و در آن زمان فعالیت‌های هسته‌ای و بخشی از فعالیت‌های نظامی ایران مشمول تحریم شد و یک قسمتی از فعالیت‌های مالی و تراکنش‌ها که مرتبط با آن فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای می‌شد را تحت شمول قرار داده بود، بنابراین از جهت دامنه و گستره تحریم‌های شورای امنیت به شدت محدودتر از تحریم‌هایی بود که آمریکا وضع کرده بود و علاوه بر این ضمانت اجرای تحریم‌های آمریکا به شدت سنگین‌تر است که می‌تواند شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، ممنوعیت‌های دسترسی به تراکنش‌های مالی و دلاری آمریکا شود که طیبعتا هیج کدام از اینها در تحریم های شورای امنیت وجود نداشت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه درباره تاثیر اسنپ‌بک بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم در کوتاه مدت گفت: تاثیرات ممکن است از کانال‌های متفاوتی باشد. اگر از کانال تجارت نگاه کنیم زمانی است که یک سری از کشورها تحریم‌ها را اجرا و در نتیجه درآمدهای ما کم شود و بر زندگی مردم تاثیر بگذارد که طیبیعتا این مستلزم آن است که کشورهای مختلفی که ما با آنها تجارت داریم بخواهند تحریم‌ها را اجرا کنند.

قنبری افزود: اما نوساناتی که در بازارهای مختلف افتاده اینها اتفاقاتی است که پشتوانه واقعی اقتصادی ندارند. بیشتر فضای روانی و انتظاراتی است که در فضای مجازی درباره آنها اغراق شده، اما کسانی که بر اثر این آثار روانی اقدام می‌کنند معمولاً متضرر می‌شوند و این ضرر بارها در زندگی آن‌ها تکرار می‌شود.

وی ادامه داد: باید در مورد آثار تحریم‌ها واقع‌بین بود. نمی‌گوییم که تحریم اثر ندارد و باید آن را کم اهمیت دانست. همه تحریم‌ها مهمند و باید همه اقدامات را برای بی‌اثر کردن، خنثی کردن یا حداقل کم اثر کردن آنها انجام داد، اما اینکه می‌بینیم هنوز تحریمی اجرایی نشده و آثاری در بعضی بازارها بر جای می‌گذارد پشتوانه اقتصادی واقعی ندارد.

معاون وزیر خارجه درباره تاثیر این تحریم‌ها بر روابط با چین و روسیه و کشورهای منطقه‌ای گفت: بخش قابل توجهی از تجارت ما با کشورهایی انجام می‌شود که اساساً در وضع تحریم‌ها همراه با کشورهای غربی نیستند و با آن‌ها مخالفند، بنابراین با توجه به اینکه آنها با وضع تحریم‌ها مخالفند در اجرا هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با آن همراهی کنند. درواقع بخش قابل توجهی از تجارت ما که با کشورهای حوزه بریکس انجام می‌شود تاثیری از تحریم‌ها نخواهد پذیرفت.