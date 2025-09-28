به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که پیش بینی می شود بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران تأثیر محدودی بر سئول داشته باشد.

این وزارت خانه تاکید کرد که کره جنوبی به عنوان عضو مسئول در جامعه بین الملل به مشارکت در تلاش های صورت گرفته در راستای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران و تقویت صلح و ثبات در منطقه ادامه می دهد.

وزارت خارجه کره جنوبی بر تلاش های دولت این کشور در راستای کاهش مشکلاتی که ممکن است برای شرکت های کره ای پیش بیاید تاکید کرد.

لازم به ذکر است، پیش‌تر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فشار آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را رد کرد.

پیش از این، انگلیس، آلمان و فرانسه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، هم‌راستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.