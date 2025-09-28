به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در این هفته دفاع مقدس که یادآور حماسه‌های جاودان ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان است، به یاد می‌آوریم که چگونه فداکاری‌های ۸ سال دفاع مقدس قله ظرفیت‌های انسانی مردم این سرزمین الهی را به نمایش گذاشت و نظام اسلامی را بر پایه ایمان، مردم‌سالاری دینی و ولایت فقیه تحکیم بخشید. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، شهیدان، ستارگان راهنما هستند و پاداش مجاهدت، شهادت است.

وی افزود: درس‌های آن دوران مانند پافشاری در مسیر خداوند و اتحاد حول محور ولایت، ما را در آزمون امروز، از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز جنایتکاران صهیونیست، یاری می‌رساند و نشان می‌دهد که جنگ مردم‌پایه و مبتنی بر ارزش‌های الهی، میان حق و باطل، همواره پیروز است. یاد شهدا و ایثارگران را گرامی می‌داریم و تعهد می‌دهیم که راهشان را در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی ادامه دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: هفتم مهر ماه را که روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی نام‌گذاری شده است، گرامی می‌داریم. به روح بلند تمام آتش‌نشانان شهید به ویژه ۱۶ شهید آتش‌نشان حادثه پلاسکو که معلم مسئولیت پذیری، ایثار و فداکاری تا پای جان شدند، سلام و درود می‌فرستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه و در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: جمهوری اسلامی ایران، اجرای اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی می‌داند و باتوجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دوکشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کرده اند، هیچ کشوری الزامی به رعایت آنها ندارد.

قالیباف ادامه داد: در همین راستا ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامه‌های غیرقانونی از جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند و معتقدیم همچنان امروز حق غنی سازی ما مورد تایید قوانین بین المللی قرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قبلاً گفته شده است که تحریم های تعیین شده در این قطعنامه در مقایسه با تحریم های آمریکا اهمیت موثری ندارد، همچنین به دلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین، اجرایی شدن قطعنامه‌های تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی روبرو است.

قالیباف تاکید کرد: در عین حال اعلام می‌کنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم، واکنش ما را خواهند دید.

رئیس مجلس اظهار کرد: مردم بدانند که ایران انواع روش‌های دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی به کار گرفت تا این موضوع حل و فصل شود یا به تاخیر بیافتد که توافق قاهره فقط یکی از آنها بود. از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه می‌خواهم که جزئیات پیگیری‌ها، توافقات و بدعهدی‌های طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.

عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است

قالیباف بیان کرد: اصرار بر پیگیری غیرقانونی مکانیسم ماشه علی‌رغم انعطاف‌های ایران، بر چند امر صحه گذاشت؛ اول اینکه برای غربی‌ها، مذاکره، واژه فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است. آنها شرط تمدید ۶ ماهه اسنپ بک را، مذاکره با آمریکا و دسترسی به آژانس اعلام کردند و آمریکا نیز یکی از پیش شرط‌های خود از تعامل با ایران را محدود کردن برد موشکی اعلام می کند. آیا این جز یک تقسیم کار برنامه‌ریزی شده با کلماتی زیبا، برای گرفتن توان موشکی ایران است؟

وی ادامه داد: نکته بعدی آن است که یک بار دیگر این مسئله نشان داد که عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باب دیپلماسی به عنوان یک روش دفاع از حقوق ملی هیچ‌گاه در نظام جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد، اما امروز یک‌بار دیگر بر هر ناظر منصفی روشن شد که دیپلماسی بدون تقویت مولفه‌های قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.

قالیباف با اشاره به اینکه برخی تلاش دارند با چشم بستن بر واقعیت‌های بدیهی، اجرای اسنپ‌بک را مقدمه جنگ تصویر کنند، گفت: مردم ما مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور نامحترم آمریکا، هیچ نیازی به بهانه‌های حقوقی برای اقدام‌های تجاوزگرانه خود نمی بینند. آنان زمانی که در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و هنگامی که سوریه، قطر و لبنان را آماج حملات خود قرار دادند، منطق حقوقی را مورد توجه نداشتند.

وی توضیح داد: اگر اسرائیلی‌ها تا امروز به ما حمله نکرده‌اند به این دلیل نبوده که اسنپ‌بک فعال نشده بود، بلکه به این دلیل بود که احساس کردند حمله مجدد آن‌ها به ایران باعث شکستی بدتر از جنگ پیشین می‌شود.

رئیس قوه مقننه گفت: تنها راه بازدارندگی دشمن از حمله به ایران، تقویت مولفه های قدرت به خصوص تقویت بنیه دفاعی و حفظ انسجام ملی است.

وی بیان کرد: آنچه از همه موارد فوق الذکر مهم‌تر است، چگونگی مواجهه ما با شرایط پیش‌رو است. در این زمینه وظایف متعددی به دوش ما مسئولان است، اما به نظر می‌رسد تمرکز بر دو مسئله یعنی حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و رعایت انسجام ملی در برابر دشمن ضروری است.

دولت به سرعت طرح کالابرگ الکترونیک را به اجرا در بیاورد

قالیباف ادامه داد: مردم با مشکلات معیشتی به خصوص گرانی کالاهای اساسی، اجاره مسکن و قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در این زمینه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت بر این مسئله تاکید داشتند.

وی گفت: بار دیگر از دولت می‌خواهم که به سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را که مطابق نظر رئیس جمهور بوده و مورد تاکید رهبر حکیم انقلاب نیز قرار گرفت، به اجرا در بیاورد تا مردم در خرید کالاهای اساسی خود همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین از دولت می‌خواهم اجرایی شدن قوانین مصوب در برنامه هفتم کشور برای حل ناترازی انرژی و تامین مسکن مردم را مورد اهتمام قرار دهد.

قالیباف بیان کرد: از همه مسئولان، نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای می‌خواهم که حفظ انسجام ملی را مهم‌ترین وظیفه ملی خود بدانند و از دعواهای قبیله‌ای و گروهی پرهیز کنند و آگاه باشند که مردم با دقت، بر رفتار یکایک ما نظاره می‌کنند و هرکس‌که باخدشه به انسجام ملی دشمن را به طمع می‌اندازد، از خود دور می‌کنند.

قالیباف در ادامه، گفت: فرارسیدن سالروز شهادت مجاهد کبیر دوران و پرچمدار جاودانه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله را به مجاهدان حزب الله، ملت لبنان و امت اسلام تسلیت و تعزیت می‌گویم.

وی ادامه داد: سید عزیز ما عمر با برکت و موثر خود را وقف اعتلای مسلمین، آزادی فلسطین و به ویژه آرامش و امنیت مردم لبنان کرد و در مقابل متجاوز بی رحم صهیونیست که اندیشه‌ای به جز نابودی لبنان و صاف کردن جاده تشکیل اسرائیل بزرگ ندارد، شجاعانه سینه سپر کرد و دشمن آحاد ملت لبنان را با اعتماد به سنت‌های الهی، باور به قدرت مردم و به کار بستن عقل و تدبیر و درایت و شجاعت بی نظیر در عالم اسلام عقب نشاند.

رئیس مجلس تاکید کرد: اساسی که شهید نصرالله در لبنان پایه‌ریزی کرد، امروز پیروانی در سراسر جهان دارد که هر یک چشمه جوشان مقاومت و ایستادگی تا پای جان هستند. جسم نصرالله را هدف گرفتند اما فکر او عالم را فرا گرفت، قلب‌های جوانان آگاه و آزادی‌خواه دنیا را تسخیر کرد و دشمن او را تا همیشه رسوا ساخت.

قالیباف گفت: میراث نصرالله همین جوانان دلباخته آرمان آزادی فلسطین و غزه در سراسر جهان هستند که به پیروی از معلمان خود، تاریخ را خلاف اراده مستکبران رقم خواهند زد.