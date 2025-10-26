برگزاری هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۴ به ریاست «حمید قنبری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور معاونین و مدیران اقتصادی دستگاههای اجرایی کشور در محل وزارت امورخارجه برگزار شد.
در این نشست، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تبیین اهمیت جایگاه روابط بانکی در تسهیل تجارت و سرمایهگذاری خارجی خاطرنشان کرد توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری گمرکی، حمل و نقلی و ترانزیتی به ویژه در گذرگاههای مرزی برای رشد مراودات اقتصادی با همسایگان ضروری است.
نظر شما