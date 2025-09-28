  1. سیاست
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

نمایش نوآوری‌های هسته‌ای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»

نمایش نوآوری‌های هسته‌ای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»

غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» با ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای نوین دانشمندان ایرانی، حضوری فعال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویدادهای هفته جهانی اتم در مسکو همچنان ادامه دارد و توانمندی و نوآوری‌های دانشمندان و متخصصان ایرانی در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»، نظر بازدیدکنندگان، کارشناسان و مقامات ارشد کشورهای شرکت کننده را به خود جلب کرده است.

غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در چهارمین روز از هفته جهانی اتم و نمایشگاه اتم اکسپو - ۲۰۲۵، به یکی از پر بازدیدترین غرفه‌های این نمایشگاه تبدیل شده است.محصولات متنوع در حوزه پزشکی هسته‌ای، کشاورزی، الکترونیک و فناوری‌های نوین، جلوه‌ای از پیشرفت‌های علمی کشور در این رویداد بین‌المللی است.

در غرفه ایران، انواع محصولات صنعت هسته‌ای با کاربردهای متنوع در حوزه پزشکی هسته‌ای، رادیو داروها، الکترونیک، دستگاه جت پلاسمای سرد برای درمان زخم‌های دیابتی، تولید آب سنگین با غنای ایزوتوپی پایدار، کاربرد صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی و حوزه تشخیص و درمان بیماری‌ها به نمایش درآمده است.

