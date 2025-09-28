به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در نشست هم‌اندیشی با حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، و جمعی از فعالان حوزه فناوری ساختمان، بر تهیه سند تحول دانش‌بنیان و توسعه فناوری وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

این سند قرار است با دریافت نقطه‌نظرهای صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل و ساختمان تدوین شود.

در ابتدای نشست، مدعوین توانمندی‌ها و اقدامات مجموعه‌های خود را تشریح کردند و آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت ساختمان، به‌همراه چالش‌های موجود در حوزه فناوری ساختمان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای جایگاه صنعت ساختمان و حمل‌ونقل، خواستار تهیه سند تحول دانش‌بنیان و توسعه فناوری وزارت راه و شهرسازی با چشم‌انداز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شد و تأکید کرد: این سند با همکاری اکوسیستم حمل‌ونقل و ساختمان و دست‌اندرکاران طی دو هفته آینده آماده شود.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت ایجاد مراکز نوآوری ساختمان و حمل‌ونقل با هدف هم‌افزایی و قرارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار یکدیگر تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر دستیابی به نتایج ملموس و مؤثر، بر حضور فعالان عرصه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند نوسازی و توسعه صنعت ساختمان تاکید کرد و به موضوعاتی از جمله مدیریت ساخت، مصالح، ضوابط و مقررات، مدیریت منابع مالی و بهره‌برداری ساختمان، همچنین حوزه‌های نرم‌افزاری، سامانه‌ای و فرآیندهای حمل‌ونقل اشاره کرد.