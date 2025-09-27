به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، روز سه‌شنبه (یکم مهر) در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی با خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز تبریز، «علیسان جباری» و «طاها بهروزی»، دیدار کرد.

وی در این دیدار که در منازل ۳۵ متری استیجاری این دو خانواده برگزار شد و هر دو خانواده تنها فرزندان خود را در جنگ ۱۲ روزه از دست داده‌اند، بر لزوم تأمین سرپناه مناسب برای این خانواده‌های داغدار تأکید کرد.

طبق تاکید وزارت راه و شهرسازی، زمینی با کاربری مسکونی به متراژ ۲۰۰ مترمربع در شهر جدید سهند برای تأمین مسکن این دو خانواده شهید واگذار شده است و با نهایی شدن قرارداد، امروز (شنبه، ۵ مهر) سند رسمی این زمین‌ها به آنان تحویل می‌شود.

این دیدار و واگذاری زمین بخشی از برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان شرقی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید به شمار می‌رود.