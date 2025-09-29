به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۷ مهر) در نشست هماندیشی با انجمن تولیدکنندگان قیر با تأکید بر تشکیل جلسه ویژه ارزآوری قیر و ایجاد کمیته مرتبط در وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید تحریمها، ظرفیت بسیار بالایی در صنعت قیر وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای بهرهگیری از آن را دارد.
وی با اشاره به ظرفیت صادرات قیر به کشورهای همسایه افزود: قیر ایران یکی از مطالبات جدی کشورهای همسایه است و همواره در نشستهای کمیسیونهای مشترک اقتصادی مطرح میشود. به دلیل کیفیت بالای تولید قیر و توان ساخت داخل، درخواستهای متعددی از سوی کشورهای منطقه برای خرید این محصول ارائه شده است.
صادق درخصوص امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و جبران هزینهها از طریق تخصیص وکیوم باتوم مورد نیاز تولیدکنندگان قیر اظهار کرد: این سیکل میتواند بهراحتی به یکدیگر متصل شود.
مطالبات پیمانکاران پروژههای راهسازی و راهداری باید فوراً پرداخت شود
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم برگزاری اولین جلسه کمیته ویژه ارزآوری قیر در هفته جاری، از ضرورت پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژههای راهسازی و راهداری، بهویژه در فصول کمکار عمرانی خبر داد و همچنین بر بررسی امکان واردات ماشینآلات مورد نیاز حوزه ساخت و نگهداری راه و ساختمان و ناوگان حملونقل عمومی بار و مسافر از محل ارزآوری صنعت قیر تأکید کرد.
صادق با اشاره به عوارض ترانزیت، به سازمان راهداری و حملونقل جادهای دستور داد با همکاری بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و با حضور رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی، جلساتی برای بررسی درخواستهای انجمن تولیدکنندگان قیر و حصول نتیجه برگزار کند.
وی افزود: موضوعات مرتبط با صادرات قیر باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بهطور جدی دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی خطاب به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خواستار دریافت نقطهنظرات انجمن تولیدکنندگان قیر ایران در زمان تهیه نشریات تخصصی و بهرهگیری از تجربیات این انجمن شد.
صادق در مورد درخواست ایجاد مرکز «نوآوری قیر» ادامه داد: پیرو جلسهای که ابتدای هفته جاری با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری برگزار شد، درخواست انجمن توسط مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بررسی شود تا شاهد ارتقا بیش از پیش کیفیت قیر و تنوع در تولید نمونههای مختلف آسفالت در کشور باشیم.
ظرفیت ۶ میلیون تنی تولید قیر فرصت بزرگ صادراتی برای کشور است
در این نشست گزارشی از وضعیت موجود صنعت قیر ایران ارائه شد که نشان میدهد سالانه ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید میشود که ۲.۵ میلیون تن آن به مصرف داخلی اختصاص دارد و بیش از ۹۰ درصد این میزان در عملیات روسازی راهها به کار میرود.
اعضای هیئتمدیره انجمن قیر ایران نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت عظیم صادراتی و کیفیت بالای تولید داخل، قیر را صنعتی بزرگ و غیرتحریمی دانستند و چالشهای موجود از جمله قیمت و سهمیه عرضه وکیوم باتوم، عوارض ترانزیت و ضرورت ایجاد مرکز نوآوری قیر را مطرح کردند.
