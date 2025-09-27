صادق: مکانیسم ماشه چیز جدیدی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۵ مهر) در آئین گرامیداشت حماسه‌آفرینان وزارت راه و شهرسازی در جنگ ۱۲ روزه با بیان اینکه مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشورمان نداشت، اظهار کرد: بند و تبصره‌ای اضافه نشد، بلکه همه تحریم‌های ظالمانه موجود علیه کشورمان تکرار شد.

وی افزود: هرچند دستگاه دیپلماسی کشورمان تلاش زیادی داشت تا حقانیت و مظلومیت ما را در سازمان ملل تکرار کند و جلسات متعددی به همین مناسبت برگزار شد، اما با سابقه‌ای که از همه این کشورها داشتیم، دیدیم که بر تحریم‌ها علیه کشورمان مجدداً صحه گذاشتند.

صادق بیان کرد: سال‌ها است در ایران با این تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم و از نوزادان و کودکان این مرز و بوم گرفته تا مهندسان، نخبگان، ورزشکاران، دانشمندان هسته‌ای و … همه به نوعی با این تحریم‌ها مواجهیم و اثری که بر معیشت مردم گذاشته قابل کتمان نیست.

وی ادامه‌داد: با رأیی که علیه کشورمان داده شد که البته ذره‌ای دلیل و برهان هم پشت آن نبود، تلاش حداکثری بر چشم بستن بر حقیقت اتفاق افتاد. شروع دفاع مقدس از جایی رقم خورد که این سرزمین با مشت‌های گره کرده و به رهبری امام خمینی به کل دنیا ثابت کرد که زیر بار حرف زور نمی‌رود و انقلاب ما جز این نبود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعبیر امام خمینی که انقلاب، «انقلاب پابرهنگان» بود، تصریح کرد: پابرهنگان معنی و مفهوم عمیقی دارد که فقط شامل فقرا و مستضعفین نمی‌شود؛ بلکه همه آنهایی که دل و جان از استکبار و استعمار کنده بودند را شامل می‌شود و شاهد بودیم در انقلاب اسلامی نخبگان زیادی حضور داشتند؛ مهندسین، پزشکان و روشنفکرانی که پشتیبانی کردند.

صادق یادآور شد: پس از آن درگیر جنگ شدیم، جنگی در برابر هم دنیا، چون ایران گفته بود من سر تعظیم جلوی هیچکس فرود نمی‌آورم. حتماً باید گفت‌وگو کنیم و با دنیا تعامل داشته باشیم، اما نه با حرف زور و هشت سال این دفاع جانانه طول کشید.

وی تصریح کرد: امروز هم وضعیت همین است. با توجه به اینکه باز هم این تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم ولی باور دارم مردم این کشور بی نظیرند و به جهت اهلیت و اصالتی که دارند همچنان پشتیبان هستند تا بتوانیم قدم‌ها را نسبت به توسعه و هم افزایی ای که باید باهمدیگه داشته باشیم محکم‌تر برداریم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات همچنان وجود دارد و در بعضی از موارد شاید تشدید هم بشود، اما دلمان به همه پتانسیل و بضاعتی که تک تک افراد در خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی و به حماسه آفرینی‌های بعدی مردم گرم است.