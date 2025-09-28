  1. استانها
  2. قم
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

دوره ویژه فقه و اصول مؤسسه امام خمینی(ره) راه اندازی شد

قم- معاون آموزش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از راه اندازی دوره ویژه فقه و اصول در این موسسه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا اسدی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در موسسه امام خمینی (ره) از راه اندازی دوره ویژه فقه و اصول موسسه امام خمینی (ره) خبرداد و اظهار کرد: این دوره آموزشی که مختص دانش‌پژوهان موسسه امام خمینی (ره) است، به منظور ارتقا سطح علمی و پژوهشی طلاب و افزایش توانمندی استنباطی آنان در حوزه‌های فقه و اصول طراحی شده است و گامی مهم در مسیر توسعه علمی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.

معاون آموزش موسسه امام خمینی (ره) بیان کرد: این دوره با دعوت از اساتید مبرز، مدیران و طراحان الگوهای آموزشی موسسات و مراکز تخصصی فقهی و اصولی حوزه‌های علمیه و بهره‌گیری از تجربیات موفق آنان طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: اساتید و مدیران دعوت‌شده، با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، به طور ویژه در طراحی محتوای علمی و روش‌های تدریس حضور فعال داشته‌اند تا بتوانند نیازهای علمی طلاب را به بهترین شکل پاسخ دهند.

وی افزود: در این دوره اختصاصی، طلاب پس از ارزیابی و پذیرش اولیه، می‌توانند از مزایای متعددی بهره‌مند شوند که شامل مدیریت دوره توسط دانش‌آموختگان و مدیران مراکز تخصصی، حضور اساتید برجسته، برگزاری جلسات تمهیدی برای تعمیق یادگیری، شیوه‌های نوین آموزش سامرایی، و هدایت تحصیلی تخصصی است.

حجت الاسلام اسدی عنوان کرد: پشتیبانی علمی مستمر با حضور اساتید راهنما جهت پاسخگویی به سوالات و تکمیل مباحث درسی، مرور هفتگی دروس برای تثبیت آموخته‌ها و رفع اشکالات، برگزاری اردوی علمی تابستانه، ارائه خدمات آموزشی ویژه برای تسهیل امر تحصیل و پرداخت کمک هزینه تحصیلی ویژه برای شرکت‌کنندگان از دیگر امکانات این دوره است.

معاون آموزش موسسه امام خمینی (ره) تاکید کرد: پس از برگزاری دوره آزمایشی و دریافت بازخوردهای مثبت و کسب نتایج مطلوب، این دوره در سال آینده نیز با قوت بیشتر ادامه خواهد یافت و آماده پذیرش علاقه‌مندان بیشتری است.

وی هدف از این دوره را تربیت طلاب توانمند و مسلط به فقه و اصول دانست که بتوانند در عرصه‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه نقش مؤثری ایفا کنند.

حجت الاسلام اسدی گفت: این دوره ویژه به عنوان یک فرصت استثنایی برای طلابی که مایل به تعمیق دانش و افزایش مهارت‌های استنباطی خود هستند، مطرح شده و تلاش می‌شود با ایجاد بستر مناسب، زمینه رشد علمی و پژوهشی آنان فراهم گردد.

معاون آموزش موسسه امام خمینی (ره) همچنین به هدایت تحصیلی و پشتیبانی علمی مستمر با حضور اساتید راهنما جهت پاسخگویی به سوالات و تکمیل مباحث درسی، مرور هفتگی دروس برای تثبیت آموخته‌ها و رفع اشکال، برگزاری اردوی علمی تابستانه، ارائه خدمات آموزشی ویژه برای تسهیل در امر تحصیل و اختصاص کمک‌هزینه تحصیلی ویژه برای شرکت‌کنندگان در این دوره اشاره کرد.

