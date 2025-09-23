به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تأکید بر جایگاه اندیشه‌های علامه مصباح یزدی اظهار کرد: جامعه بشری به طور عام و جوامع اسلامی بیش از هر زمان دیگر به افکار و اندیشه‌های بنیادین این اندیشمند بزرگ نیازمندند و آثار و مبانی فکری علامه مصباح چراغی فروزان در عرصه علوم انسانی اسلامی است و باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

رئیس نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان افزود: طرح و تبیین اندیشه‌های علامه مصباح تنها یک بزرگداشت علمی و فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند تأثیری عمیق در مسائل اجتماعی و تحولات فکری جوامع اسلامی داشته باشد و این اندیشه‌ها نباید در مرزهای ایران محدود بماند و افغانستان با توجه به قرابت‌های زبانی و فرهنگی و حضور گسترده مهاجران، بستری مناسب برای گسترش و نشر علوم انسانی اسلامی فراهم آورده است.

حجت‌الاسلام ثابت خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، حضور شمار زیادی از دانش‌آموختگان افغانستانی در مؤسسه امام خمینی (ره) است که می‌تواند راه را برای ترویج و توسعه علوم انسانی اسلامی در افغانستان هموار سازد.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در افغانستان گفت: دانشگاه کوهنتون جامعه‌المصطفی افغانستان که میزبان این رویداد علمی خواهد بود، طی ۱۵ سال فعالیت خود توانسته است بیش از ۱۱۰۰ دانشجو را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با علوم انسانی اسلامی تربیت کند.

رئیس نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان ادامه داد: جامعه افغانستان به دلیل پایبندی به سنت‌های دینی، استقبال گسترده‌ای از علوم اسلامی دارد؛ به گونه‌ای که بیش از ۱۰ هزار طلبه در ۳۰۰ مدرسه دینی در ولایت‌های مختلف این کشور مشغول تحصیل هستند و این ظرفیت عظیم، زمینه‌ساز ارتقای علمی و بستری برای گسترش اندیشه‌های اسلامی در افغانستان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همکاری‌های علمی میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های افغانستان با برگزاری این همایش تقویت خواهد شد و بیش از ۲۰ مدرسه علمی در این مسیر مشارکت دارند.

حجت‌الاسلام ثابت در پایان یادآور شد: یکی از مهم‌ترین میراث‌های علامه مصباح تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که امروز ثمرات آن در جوامع علمی ایران و جهان اسلام به چشم می‌خورد و امید است این حرکت بتواند گامی مؤثر در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.