حجت‌الاسلام محمدآصف محسنی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به نقش برجسته علامه مصباح یزدی در تقویت جریان علوم انسانی اسلامی گفت: توجه ویژه ایشان به افغانستان و زحمات علمی و فرهنگی‌شان امروز به ثمر نشسته و هر ساله یاد و نام این اندیشمند بزرگ در قالب نشست‌های علمی گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: فراخوان این همایش از زمستان سال گذشته منتشر شد و خوشبختانه مورد استقبال گسترده دانش‌پژوهان قرار گرفت و تاکنون ۹۸ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که پس از ارزیابی اولیه، مقالات ضعیف برای اصلاح بازگردانده شده و مقالات قوی‌تر به نرم‌افزار مشابهت‌یاب مرکز نور ارسال شده است و مقالاتی که امتیاز بالای ۷۰ کسب کنند، پذیرفته خواهند شد.

حجت‌الاسلام محسنی با اشاره به نتایج این فرایند گفت: تاکنون ۵۲ مقاله موفق به اخذ امتیاز لازم شده و در سایت همایش بارگذاری شده‌اند و همچنین ۱۵ مقاله قرار است در سه جلد مجله منتشر شود.

دبیر همایش در ادامه خاطرنشان کرد: تاریخ برگزاری این رویداد علمی ۹ مهرماه سال جاری تعیین شده است و بیش از ۱۲۰ حوزه علمیه و دانشگاه افغانستان در آن مشارکت دارند و پیش‌نشست‌های متعددی نیز برگزار شده و گفت‌وگوهای علمی مرتبط ضبط و منتشر شده است.

دبیر همایش علوم انسانی اسلامی افغانستان ابراز امیدواری کرد که همایش امسال با انتشار ویژه‌نامه‌ای اختصاصی همراه شود و بتواند سهمی در گسترش و تعمیق علوم انسانی اسلامی ایفا کند.