به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم ابراهیمیپور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به جایگاه گفتگوی علمی در پیشبرد علوم انسانی اسلامی اظهار کرد: همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی با جدیت آغاز به کار کرده و ۱۲ دیماه، که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه نامگذاری شده است، فرصتی تازه برای تعامل و تبادل اندیشه در عرصه ملی و بینالمللی خواهد بود.
معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی (ره) اضافه کرد: این نامگذاری بهانهای برای گردهمایی اندیشمندان حوزه و دانشگاه و شکلگیری گفتمان علمی میان اصحاب علوم انسانی اسلامی است و مؤسسه امام خمینی (ره) بیش از چهار سال است که نشستهای علمی منظم در این حوزه را برگزار میکند و نشست سهشنبههای علوم انسانی اسلامی محفلی برای گفتوگوهای علمی فراهم آورده که خود مایه افتخار جامعه علمی است.
حجتالاسلام ابراهیمیپور با اشاره به مأموریت دو ساله محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: سال گذشته همایش ملی علوم انسانی اسلامی برگزار شد و امسال نیز ۱۱ دیماه میزبان همایش بینالمللی خواهیم بود. پیش از این همایش، سه پیشنشست علمی در دانشگاههای مختلف تدارک دیده شده است؛ نخستین آن در افغانستان برگزار شده و نشستهایی نیز در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شیراز برپا خواهد شد.
وی از ارسال بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و افزود: تاکنون دهها مقاله از کشورهای مختلف، بهویژه افغانستان، دریافت شده است و همچنین نشستهای بینالمللی با کشورهایی چون ونزوئلا آغاز شده و پژوهشگران و دانشگاهیان در عراق، چین و مالزی نیز استقبال گستردهای از این حرکت علمی داشتهاند.
معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی (ره) تأکید کرد: گفتوگوی علمی منحصر به روز خاصی نیست و در طول سال تداوم خواهد داشت و مقالات دریافتی مورد ارزیابی قرار میگیرد و انتشار آنها در نشریات علمی پیشبینی شده است و همچنین گزارشها و نشستهای پیشهمایش به صورت متنی و تصویری در فضای مجازی در دسترس خواهد بود.
حجتالاسلام ابراهیمیپور خاطرنشان کرد: گستره موضوعات همایش عام و فراگیر است و گرچه برخی این ویژگی را مورد نقد قرار دادهاند، هدف آن است که مسائل بنیادین علوم انسانی اسلامی و حتی مباحث سیاسی نیز در این محفل علمی به بحث گذاشته شود و خوشبختانه مراکز علمی گوناگون دارای یافتهها و نظریات نوینی هستند که میتواند غنای علمی این همایش را دوچندان کند و آن را از سطح کلیگویی فراتر ببرد.
