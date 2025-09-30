دانیال غفاری کارگردان نمایش «مهرآرا» که این شبها در تماشاخانه نوفللوشاتو روی صحنه است، درباره روند شکلگیری این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: از ابتدا به دنبال روایتی عاشقانه بودم که بتوانم آن را در قالب یک نمایش کاملاً ایرانی به صحنه بیاورم. در این مسیر چندین نمایشنامه موجود را بارها خواندم اما هیچکدام پاسخگوی ذهنیتی که داشتم نبودند. بنابراین تصمیم گرفتم آنچه را که در ذهنم جریان داشت خودم بنویسم. بارها متن نوشته شد و دوباره پاره و از نو آغاز شد تا اینکه کمکم شکل گرفت و در نهایت بال و پر گرفت و تبدیل شد به نمایش «مهرآرا».
وی درباره ویژگیهای محتوایی و اجرایی این نمایش بیان کرد: در «مهرآرا»، روایت یک داستان درام با موسیقی سنتی ایرانی و فضاسازی گذشته همراه میشود و در کنار آن بازی فرمی نیز پررنگ است. تماشاگر تنها شاهد قصهای عاشقانه نیست، بلکه درگیر تجربهای چندوجهی میشود که او را به تفکر درباره خودش وا میدارد. به نظر من مخاطب بعد از دیدن نمایش میتواند از خودش بپرسد؛ آیا من هم با نفس خودم میجنگم؟ آیا من هم عاشق شدهام؟
این کارگردان تئاتر با اشاره به دشواریهای تولید اثر یادآور شد: خلق هر اثری چالشهای خاص خودش را دارد اما وقتی با سه گروه مختلف برای رسیدن به یک نمایش همکاری میکنید، کار چند برابر سختتر میشود. با این حال آنچه اهمیت دارد همدلی گروهی است. ما باید در مرحله نخست بپذیریم که یک خانواده هستیم و بعد شروع کنیم به ساختن آنچه در ذهن داریم. تنها در چنین شرایطی میتوانیم اثری ماندگار خلق کنیم.
غفاری با نگاهی انتقادی به شرایط اقتصادی موجود، عنوان کرد: همه ما میدانیم که در وضعیت کنونی بازگشت سرمایه در تئاتر تقریباً امکانپذیر نیست. هزینهها بالاست و درآمد اندک، اما چیزی که ما را سرپا نگه میدارد همان میل به خلق و حال خوبی است که از کار گروهی به دست میآوریم. با وجود تمام سختیها تلاش میکنیم صادقانه کنار هم باشیم و اثری ارائه کنیم که ارزش دیده شدن داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت امروز تئاتر اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه بخش زیادی از سالنهای نمایشی با صندلیهای خالی مواجهاند. اگرچه بازخورد برخی آثار خوب است اما واقعیت این است که حمایت کافی وجود ندارد. بسیاری از هنرمندان تئاتر مجبور هستند در مشاغل دیگر فعالیت کنند تا بتوانند علاقه خود را ادامه دهند. در عین حال کسانی هم هستند که تمام زندگیشان را وقف تئاتر کردهاند و تنها منبع درآمدشان همین کار است. چنین وضعیتی نشان میدهد بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی و حمایت از یکدیگر هستیم.
کارگردان «مهرآرا» در پایان تأکید کرد: انگیزه اصلی من و گروه از خلق این نمایش، ایجاد تجربهای متفاوت برای مخاطب و زنده نگه داشتن جریان تئاتر در شرایط دشوار امروز بوده است. میدانیم شرایط سخت است، اما باور داریم تا زمانی که بتوانیم همدلانه کنار هم کار کنیم، تئاتر زنده خواهد ماند.
نمایش «مهرآرا» به نویسندگی دانیال غفاری و مهدیه صفری و کارگردانی دانیال غفاری از ۶ شهریور اجراهای خود را تماشاخانه نوفللوشاتو آغاز کرده است و تا ۸ مهر روی صحنه میرود.
مهشید گودرزی، جیران باریکانی، مهدخت امینیان، رضا جهانگیری، رضا امانلو و سوگند صادقی بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «داستان پیدا شدن گمگشتهای که او را پیدا کردی و او ...»
