وحید نفر در «سلول» عمارت نوفل لوشاتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش کمدی «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادیپور، به کارگردانی محسن زرآبادیپور و تهیهکنندگی داود نامور از اواخر آبان در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه میرود.
وحید نفر، حسین میرزائیان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدیفر، محسن بیده، محمدرضا بهشتیان، شاهین زوار و محسن زرآبادیپور بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: ۲ سرباز زندان تصمیم میگیرند که شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند که اتفاقاتی میافتد.
به زودی اطلاعات تکمیلی و عوامل این نمایش معرفی میشود.
