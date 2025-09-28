به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری معاونت ابتدایی آموزش و پرورش همزمان با هفته ملی کودک، برای ترویج کتابخوانی در مراکز کانون و همراه با عضویت رایگان «جشن ملی نوخوانها» را برگزار میکند.
این رویداد ویژه دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی است و با هدف تقویت مهارت خواندن، ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش دایره مخاطبان کانون طراحی شده است. جشن ملی نوخوانها با عنوان جشن ورود کلاس اولیها به دنیای شگفت انگیز کتابخانهها از ۱۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برپا خواهد شد.
معاونت فرهنگی کانون با اعلام عضویت رایگان این کودکان در مراکز کانون در قالب این جشن، از مدیران کل استانها خواسته است اطلاعرسانی به مدارس، حضور دانشآموزان به همراه معلمان و استفاده از ظرفیت خانوادهها را در اجرای این برنامه مورد تأکید قرار دهند.
همچنین تهیه پیوست رسانهای و هماهنگیهای اجرایی در شورای فرهنگی کانون پرورش فکری استانها از دیگر محورهای مورد توجه در این رویداد است.
نظر شما