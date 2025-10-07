محصولات کانون پرورش فکری را با ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف بخرید

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرارسیدن هفته ملی کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرح فروش ویژه محصولات خود را در پایگاه اینترنتی دیجی‌کانون آغاز کرده است. این طرح از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد و در آن، بیش از هزار عنوان کتاب با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب‌های ارائه‌شده شامل مجموعه‌ای متنوع از آثار در حوزه‌های داستان، شعر، هنر، فلسفه، روان‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم، دین، آموزش، طنز و سرگرمی است. هم‌چنین بیش از ۱۰۰ عنوان نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر پویانمایی سینمایی «بچه زرنگ» نیز با ۱۵ درصد تخفیف به فروش می‌رسد.

انتشارات کانون همواره تولیدات خود را متناسب با گروه‌های سنی مختلف منتشر می‌کند و در این طرح نیز کتاب‌ها برای گروه‌های نوزاد (+۰)، نوگام (+۲)، نوباوه (+۴)، نوخوان (+۷)، نونهال (+۹)، نونگاه (+۱۲) و نوجوان (+۱۵) رده‌بندی شده‌اند.علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی digikanoon.ir از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند و آثار دل‌خواه خود را خریداری کنند.

هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود.