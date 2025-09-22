سه عنوان از «در جنگ چه گذشت؟» راهی بازار کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «در جنگ چه گذشت؟» عنوان مجموعه کتابهایی است با موضوع دفاع مقدس هشت ساله مردم ایران، که انتشار آن از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده است. این مجموعه که تاکنون سه عنوان از آن منتشر شده، با دبیری مژگان بابامرندی، شامل داستانهایی کوتاه از دفاع مقدس هشتساله مردم ایران در برابر تجاوز وحشیانه رژیم بعثی عراق مناسب برای نوجوانان است.
از مجموعه «در جنگ چه گذشت؟» تاکنون سه عنوان داستان کوتاه با عنوانهای «موشک گمشده باقرآباد» نوشته حبیب یوسفزاده، «روز حمله گرگ» نوشته یوسف قوجق و «رادیو ترانزیستوری» نوشته داریوش عابدی منتشر شده و چهار عنوان دیگر با عنوانهای «تاببازی در آسمان» نوشته منیره هاشمی، «کوچههای شلوغ» نوشته مهناز فتاحی، «این خانه خانه ماست» نوشته عالمه میرشفیعی و «خرماها را بلد نیستم حساب کنم» نوشته مژگان بابامرندی در دست انتشار است.
علاوه بر این، مجموعه دیگری نیز با عنوان «رمان دفاع مقدس» با دبیری بهناز ضرابیزاده با هدف حفظ تاریخ و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و انتقال هنرمندانه و بدیعِ این موضوعها و مفاهیم به کودکان و نوجوانان از سوی انتشارات کانون منتشر میشود.
بر همین اساس عنوان مجموعه دیگر در این حوزه - که از سوی کانون در دست انتشار است- «خانه من وطن من» است که برای گروههای سنی بالای ۲ سال، بالای ۴ سال و بالای ۷ سال آماده شده و در آن با توجه به ویژگیهای مخاطبان گروه سنی خردسال و کودک، مفهوم جنگ بهصورت مستقیم بیان نمیشود و جنگ در قالب خانه و اعضای خانواده روایت میشود.
