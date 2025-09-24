«همین یک سنگ» در تقویم سالیانه کتابخانه مونیخ معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه‌ی مونیخ آلمان هر ساله علاوه بر معرفی کتاب‌های برتر از سراسر جهان در قالب کاتالوگ مشهور سالیانه خود White Ravens یا همان فهرست مشهور کلاغ سفید، اقدام به معرفی کتاب‌های شعر برتر از شاعران سراسر دنیا نیز در تقویم سالیانه‌ ۲۰۲۶ خود با عنوان Children’s Calendar می‌کند.

این تقویم هفتگی ۵۴ شعر از زبان‌های مختلف را همراه با تصاویر کتاب مربوطه، نام شاعر و تصویرگر ارائه می‌دهد و در پایان تقویم نیز جلد و ناشر کتاب معرفی می‌شوند.

شعر فارسی و سروده‌ لاک‌پشتی اکرم‌السادات هاشمی‌پور صفحه ای از تنها کتاب ایرانی در این تقویم است که به نوزدهمین هفته از سال میلادی یعنی ۴ تا ۱۰ می ۲۰۲۶ یا ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اختصاص یافته است.

در این صفحه، لاک‌پشت چنین توصیف شده است متنی که ترجمه آلمانی آن نیز در صفحه دیده می‌شود: «این همه که عاشق است/ این همه که خسته و صبور/ این همه که روی شانه می‌کشد/صخره‌های سنگی درشت/فکر می‌کنم که نسل کوه/ می‌رسد به سنگ‌پشت.»

کتاب «با همین یک سنگ» در ۲۸ صفحه رنگی، در سال ۱۴۰۲ با شمارگان ۲هزار نسخه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

ترویج تبادل فرهنگی بین‌المللی و آموزش فرهنگی کودکان و نوجوانان

بر اساس این گزارش این تقویم تنها به شعر اختصاص دارد و هر کشور منتخب تنها با یک اثر در این تقویم دیده می‌شود. کتابخانه‌ مونیخ در همین حال با چاپ این تقویم، تلاش می‌کند افق دید کودکان را در حیطه فرهنگ به سراسر جهان بسط دهد. تمامی درآمدهای حاصل از فروش این تقویم صرف پیشبرد اهداف کتابخانه مونیخ، به‌ویژه برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی تصویرگری و انجام طرح‌های مربوط به شعر کودکان می‌شود.

بر همین اساس امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ساله کتاب‌های جدید خود را به بخش فارسی کتابخانه مونیخ آلمان برای نگهداری در این بخش و بررسی و معرفی در کاتالوگ کلاغ‌های سفید و تقویم کودکان ارسال می‌کند.

کتابخانه بین‌المللی جوانان مونیخ، بزرگ‌ترین کتابخانه جهان برای ادبیات بین‌المللی کودکان و نوجوانان است. این کتابخانه که در سال ۱۹۴۹ از سوی یلا لپمن تأسیس شد، به یک مرکز شناخته‌شده بین‌المللی برای ادبیات کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.مسئولان این کتابخانه بر این باورند که کتاب‌های کودکان و نوجوانان بخش اساسی از زندگی فرهنگی یک جامعه و یک کشور هستند و به همین دلیل باید حفظ، مستندسازی و به اشتراک گذاشته شوند. در این کتابخانه به‌ویژه به ترویج تبادل فرهنگی بین‌المللی و آموزش فرهنگی کودکان و نوجوانان اهمیت داده می‌شود.

لیلا مکتبی‌فرد به عنوان کارشناس کتابخانه مونیخ، یک ایرانی است که اکنون کار معرفی کتاب‌های فارسی به کاتالوگ کلاغ‌های سفید و تقویم سالانه‌ این کتابخانه با تلاش او انجام می‌شود.

لیلا (رویا) مکتبی‌فرد، دانش‌آموخته دانشگاه تهران و شهید چمران اهواز و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی است. او از اعضای فعال شورای کتاب کودک و پژوهش‌گر آزاد ادبیات کودک و نوجوان است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ همکاری رسمی خود را به عنوان کارشناس بخش فارسی با کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ آغاز کرده و در حال حاضر به عنوان کتابدار کودک در کتابخانه عمومی شهر مونیخ نیز مشغول به کار است.