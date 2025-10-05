به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کودکستان در ایران» مجموعه مقالات درباره کودکستان و تاریخچه آن در ایران، توسط نشر جهان کتاب منتشر و عرضه شده است. درباره این کتاب و در آستانه هفته کودک با پیوند فرهادی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر در زمینه شعر و ادبیات کودک و نوجوان و گردآورنده این مجموعه گفتگو کردیم.
پیوند فرهادی در پاسخ به پرسش چگونگی جمع آوری مطالب و ایده تالیف این کتاب گفت: من قبلاً چند جلد از مجموعه کتابهای «ایران ما» چاپ شده در انتشارات جهان کتاب را دیده بودم که گزیدههای موضوعی از مقالات سالهای گذشته بود؛ و به نظرم رسید که با توجه به علاقه و زمینهکاریام در موضوع پیش از دبستان و کودکستان و شعر خردسالان، چنین مجموعهای را در حوزه تخصص خودم آماده کنم. ابتدا پیشنهادم این بود که مجموعه مقالاتی درباره مباحث نظری شعر خردسال ارائه دهم، که از سوی نشر به دلیل نداشتن مخاطب زیاد، مورد تردید بود. بعد این کتاب کودکستانها را پیشنهاد دادم که مورد استقبال قرار گرفت و خوشبختانه حالا منتشر شده است.
او درباره تاریخ دغدغه کودک و گشایش کودکستان در تاریخ ایران افزود: در مقدمه کتاب اشاره کردهام که ما در اواخر دوران قاجار نمونههایی از کودکستانهای خارجی داریم، اما اولین کودکستانهای ایران در دوره پهلوی اول افتتاح میشوند و این حرفه جنبه قانونی و رسمی پیدا میکند و قوانین مربوط به آن هم تدوین میشود.
وی ادامه داد: چند سالیست که کودکستانها از زیر نظر بهزیستی خارج شده و زیر نظر آموزش و پرورش هستند، اما ارتباطهای لازم با نهادهای تخصصی و انجمنها و تشکلها شکل نگرفته است. چنین سازمانی حتماً لازم است که تعاملی پیوسته و دو سویه با جاهایی مثل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک، انجمن تئاتر کودک، دانشکدههای مرتبط و نشریههای تخصصی این حوزه داشته باشد. کار کودکستان را نمیشود بدون ادبیات کودک و کتابخوانی و شعر و قصهخوانی پیش برد. لذا حتماً لازم است چنین تعاملاتی شکل بگیرد و از هنر و تخصص شاعران و نویسندگان و تصویرگران کودک به صورت گسترده و دایم در کودکستانها بهره گرفته شود.
چاپ نخست کتاب «کودکستان در ایران» در ۲۷۰ صفحه و با قیمت ۲۷۰ هزار تومان توسط نشر جهان کتاب منتشر شده است.
نظر شما