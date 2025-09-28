به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته یک مقام امداد و نجات، یک وانت حامل سوخت با یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه اصلی در منطقه گومازین این منطقه برخورد کرد.

هر دو وسیله نقلیه پس از برخورد آتش گرفتند و هشت مسافر در دم جان باختند و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

پلیس و ماموران امداد و نجات به محل حادثه شتافتند و اجساد سوخته و مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا وضعیت اضطراری اعلام شد.

مقامات اعلام کردند که قربانیان را نمی‌توان فوراً شناسایی کرد، در حالی که تحقیقات در مورد علت حادثه آغاز شده است.