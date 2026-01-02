به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، علی اکبر، معاون کمیسر منطقه، به رسانهها گفت که این اتوبوس حامل بازیکنان دانشگاه دامپزشکی و علوم دامی به لاهور برای شرکت در یک رویداد ورزشی بود که در منطقه جهنگ با ون برخورد کرد.
وی گفت که این تصادف به دلیل سرعت بیش از حد هر دو وسیله نقلیه رخ داده است.
این مقام افزود که ۹ مسافر در دم جان باختند و ۵ نفر دیگر بعداً در بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان باختند.
تصادفات جادهای در پاکستان به یک مسئله نگرانکننده تبدیل شده است و در طول سالها افزایش قابل توجهی در فراوانی و شدت آنها مشاهده شده است.
بیاحتیاطی در رانندگی، شرایط نامناسب جادهها و نگهداری نامناسب وسایل نقلیه از جمله دلایل اصلی نرخ بالای تصادفات هستند.
