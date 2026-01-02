  1. جامعه
۱۴ کشته و ۱۶ زخمی در تصادف جاده‌ای در پنجاب پاکستان

مقامات روز جمعه اعلام کردند که در تصادف بین یک اتوبوس و یک ون در استان پنجاب شرقی پاکستان، حداقل ۱۴ مسافر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، علی اکبر، معاون کمیسر منطقه، به رسانه‌ها گفت که این اتوبوس حامل بازیکنان دانشگاه دامپزشکی و علوم دامی به لاهور برای شرکت در یک رویداد ورزشی بود که در منطقه جهنگ با ون برخورد کرد.

وی گفت که این تصادف به دلیل سرعت بیش از حد هر دو وسیله نقلیه رخ داده است.

این مقام افزود که ۹ مسافر در دم جان باختند و ۵ نفر دیگر بعداً در بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان باختند.

تصادفات جاده‌ای در پاکستان به یک مسئله نگران‌کننده تبدیل شده است و در طول سال‌ها افزایش قابل توجهی در فراوانی و شدت آنها مشاهده شده است.

بی‌احتیاطی در رانندگی، شرایط نامناسب جاده‌ها و نگهداری نامناسب وسایل نقلیه از جمله دلایل اصلی نرخ بالای تصادفات هستند.

