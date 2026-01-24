  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

۹ کشته در تصادف جاده‌ای جنوب پاکستان

۹ کشته در تصادف جاده‌ای جنوب پاکستان

پلیس روز شنبه اعلام کرد که برخورد یک دستگاه خودروی سواری و یک کامیون در استان سند در جنوب پاکستان حداقل ۹ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس روز شنبه اعلام کرد که برخورد یک دستگاه خودرو سواری و یک کامیون در استان سند در جنوب پاکستان حداقل ۹ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.

به گفته پلیس این منطقه، این تصادف زمانی رخ داد که یک کامیون با سرعت غیرمجاز در بزرگراه مهران در منطقه جامشورو این استان با خودرو برخورد کرد و ۹ نفر از جمله زنان و کودکان را کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس و تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه شتافتند و مجروحان را به بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه منتقل کردند که گفته می‌شود وضعیت دو نفر از مجروحان وخیم است.

تحقیقات در مورد این تصادف مرگبار آغاز شده است.

به گفته مقامات پاکستانی، تصادفات جاده‌ای در این کشور به دلیل زیرساخت‌های ضعیف جاده‌ای، خودروهای با شرایط گهداری بد و رانندگی با بی‌احتیاطی، مکرراً رخ می‌دهد.

کد مطلب 6729904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها