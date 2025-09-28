مدیران چهار بخش هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، با حکم امین اشرفی دبیر این رویداد، مدیران چهار بخش هفتمین دوره جشنواره منصوب و معرفی شدند.

بر اساس این حکم، میلاد نیک‌آبادی کارگردان و مدرس تئاتر به‌عنوان مدیر بخش «تئاتر صحنه‌ای»، ناصر آویژه نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر به‌عنوان مدیر بخش «کودک» و بخش «نوجوان»، سامان خلیلیان کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده تئاتر به‌عنوان مدیر بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» و محمدمهدی خاتمی نویسنده و کارگردان تئاتر به‌عنوان مدیر بخش «نمایشنامه‌نویسی» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» خواهند بود.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.