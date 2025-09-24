رونمایی از نشان هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، با حکم امین اشرفی دبیر هفتمین دوره این رویداد، مهدی دوایی به‌عنوان مدیر هنری جشنواره منصوب شد.

مهدی دوایی مدیر هنری، فیلمساز و طراح گرافیک، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی طراحی گرافیک از دانشکده هنر و معماری و کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی و کارگردانی از دانشکده صداوسیما است.

وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرده و در بیش از ۲ دهه گذشته به‌عنوان مدیر هنری، مشاور، طراح و فیلمساز با سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلفی همکاری داشته است.

دوایی پیش از این مدیریت هنری دوره سی و نهم، چهلم، چهل و دوم و چهل و سوم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، پنجاه و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت، دوازدهمین دوره جایزه فیلم کوتاه ایران ایسفا و دومین جشنواره فیلم پرواز را بر عهده داشته است.

طراحی پوستر بیش از دویست عنوان نمایش صحنه‌ای و حضور در مقام داور در جشنواره‌ها و رویدادهای هنری داخلی و خارجی بخشی از کارنامه کاری وی را تشکیل می‌دهد.

با طراحی دوایی، لوگو و نشان جشنواره پس از گذشت هشت سال دستخوش تغییر شده و با هویتی تازه به مخاطبان معرفی شد.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.