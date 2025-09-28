  1. هنر
محمد رضایی‌راد پس از سال‌ها از «براساس دوشس ملفی» می‌گوید

چهاردهمین نشست از مجموعه نشست‌های دوشنبه‌های کتاب خانه تمرین شمس با موضوع محوری نمایشنامه «براساس دوشس ملفی» نوشته نغمه ثمینی و محمد رضایی‌راد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه تمرین شمس، چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های کتاب، ۷ مهر ساعت ۱۹ با موضوع بررسی نمایشنامه «بر اساس دوشس ملفی» نوشته نغمه ثمینی و محمد رضایی‌راد، برگزار می‌شود.

در این برنامه، محمد رضایی‌راد پژوهشگر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان به عنوان سخنران حضور دارد و درباره وجوه مختلف این نمایشنامه سخنرانی می‌کند.

این نمایشنامه توسط محمدرضایی‌راد در سال ۱۳۹۵ در تئاتر مستقل تهران روی صحنه رفت.

این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

