یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی خانه تمرین شمس، یازدهمین نشست از سلسله نشستهای دوشنبههای کتاب، ۱۷ شهریور ساعت ۱۹ با موضوع «هاوارد زین و تئاتر آمریکا: رویکرد انتقادی در عصر ترامپیسم» براساس سه نمایشنامه «اما»، «مارکس در سوهو» و «دختر ونوس» بررسی میشود.
در این برنامه، ناصر حبیبیان نمایشنامه نویس، کارگردان پژوهشگر و استاد دانشگاه به عنوان سخنران حضور دارد و درباره جنبههای ادبی و نمایشی این نمایشنامهها سخنرانی میکند.
این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان رازی، کوچه گودرز، بنبست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
