سه نمایشنامه از هاوارد زین بررسی می‌شود

یازدهمین نشست از مجموعه نشست‌های دوشنبه‌های کتاب خانه تمرین شمس با موضوع محوری بررسی سه نمایشنامه از هاوارد زین برگزار می‌شود.

یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه تمرین شمس، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های کتاب، ۱۷ شهریور ساعت ۱۹ با موضوع «هاوارد زین و تئاتر آمریکا: رویکرد انتقادی در عصر ترامپیسم» براساس سه نمایشنامه «اما»، «مارکس در سوهو» و «دختر ونوس» بررسی می‌شود.

در این برنامه، ناصر حبیبیان نمایشنامه نویس، کارگردان پژوهشگر و استاد دانشگاه به عنوان سخنران حضور دارد و درباره جنبه‌های ادبی و نمایشی این نمایشنامه‌ها سخنرانی می‌کند.

این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

