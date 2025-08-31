یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه تمرین شمس، نهمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های کتاب، ۱۰ شهریور ساعت ۱۸ با موضوع نمایشنامه «مرگ فروشنده» نوشته آرتور میلر بررسی می‌شود.

در این برنامه، فرهاد امینی نمایشنامه نویس، پژوهشگر و استاد دانشگاه به عنوان سخنران حضور دارد و درباره جنبه‌های ادبی و نمایشی این نمایشنامه سخنرانی می‌کند.

«مرگ فروشنده» یکی از برجسته‌ترین آثار میلر است که نگاهی چند لایه به موضوع فقر دارد.

این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.