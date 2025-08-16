به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تمرین شمس، هشتمین نشست از سلسله نشستهای دوشنبههای کتاب، دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۹ با موضوعمحوری نمایشنامه «آتشسوزیها» نوشته وجدی معود و ترجمه محمدرضا خاکی برگزار میشود.
در این نشست، محمدرضا خاکی، مترجم اثر، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، به سخنرانی درباره ویژگیها و مفاهیم این نمایشنامه میپردازد.
«آتشسوزیها» یکی از شناختهشدهترین آثار وجدی معود نویسنده و کارگردان کانادایی- لبنانی است که با ساختاری روایی و فضایی شاعرانه، داستانی پرکشش درباره هویت، جنگ و میراث خانوادگی را روایت میکند.
این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان رازی، کوچه گودرز، بنبست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
