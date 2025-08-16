  1. هنر
بررسی نمایشنامه «آتش‌سوزی‌ها» در خانه تمرین شمس

نمایشنامه «آتش‌سوزی‌ها» نوشته وجدی معود در نشست جدید دوشنبه‌های کتاب خانه تمرین شمس با حضور محمدرضا خاکی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تمرین شمس، هشتمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های کتاب، دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۹ با موضوع‌محوری نمایشنامه «آتش‌سوزی‌ها» نوشته وجدی معود و ترجمه محمدرضا خاکی برگزار می‌شود.

در این نشست، محمدرضا خاکی، مترجم اثر، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، به سخنرانی درباره ویژگی‌ها و مفاهیم این نمایشنامه می‌پردازد.

«آتش‌سوزی‌ها» یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار وجدی معود نویسنده و کارگردان کانادایی- لبنانی است که با ساختاری روایی و فضایی شاعرانه، داستانی پرکشش درباره هویت، جنگ و میراث خانوادگی را روایت می‌کند.

این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

