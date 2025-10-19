  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

از بررسی رمان «قطار کودکان» تا تماشای «بالاتر از ابرهای اسیدی»

خانه تمرین شمس، ۲۸ و ۲۹ مهر با برگزاری ۲ برنامه؛ رونمایی و بررسی رمان «قطار کودکان» و اکران مستند «بالاتر از ابرهای اسیدی» میزبان مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه تمرین شمس، در ادامه برنامه‌های فرهنگی خانه تمرین شمس، روز دوشنبه ۲۸ مهر، ساعت ۱۸:۳۰، مراسم رونمایی و نشست تحلیلی رمان «قطار کودکان» نوشته ویولا اردونه با ترجمه و حضور عاطفه نریمان برگزار می‌شود.

علاوه بر این برنامه، مستند «بالاتر از ابرهای اسیدی» به نویسندگی علی شمس و علی عسگری و کارگردانی علی عسگری، ۲۹ مهر ساعت ۱۹ روی پرده می‌رود و پس از اکران، جلسه نقد و بررسی این مستند با حضور علی شمس و علی عسگری برگزار می‌شود.

این فیلم منتخب جشنواره‌هایی چون HotDocs و ldfa vision du rèel بوده است.

این ۲ برنامه در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.

